Yeni Zigana Tüneli inşaatında yüzde 78 seviyesine ulaşıldı - Son Dakika

Yeni Zigana Tüneli inşaatında yüzde 78 seviyesine ulaşıldı

09.12.2020 11:25

- Yeni Zigana Tüneli inşaatında yüzde 78 seviyesine ulaşıldı Türkiye'nin en uzun dünyanın 2. en uzun tüneli olacak çift tüplü Yeni Zigana Tüneli'nde inşaat çalışmaları sürüyor Yeni Zigana Tüneli'nde bugüne kadar her iki taraftan çift tüpte toplam 22 bin 55 metrelik kaza çalışması...

- Yeni Zigana Tüneli inşaatında yüzde 78 seviyesine ulaşıldı

Türkiye'nin en uzun dünyanın 2. en uzun tüneli olacak çift tüplü Yeni Zigana Tüneli'nde inşaat çalışmaları sürüyor

Yeni Zigana Tüneli'nde bugüne kadar her iki taraftan çift tüpte toplam 22 bin 55 metrelik kaza çalışması yapıldı

TRABZON - Türkiye'nin en uzun, dünyanın 2. en uzun tüneli olacak çift tüplü Yeni Zigana Tüneli'nde inşaat çalışmaları sürerken yüzde 78 oranında kazı-destekleme imalatı, yüzde 56 oranında da kaplama betonu imalatının tamamlandığı belirtildi.

Bittiğinde Türkiye ve Avrupa'nın en uzun, dünyanın ise 2. en uzun tüneli olacak olan ve yapımına yaklaşık 4 yıl önce başlanan Trabzon- Gümüşhane karayolu üzerindeki Yeni Zigana Tüneli'nde çalışmalar sürüyor. Doğu Karadeniz ve Kafkasları, Ortadoğu ve İran'a bağlayan Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerinde bulunan Tarihi İpek Yolu güzergahındaki Yeni Zigana Tüneli'nde bugüne kadar her iki taraftan çift tüpte toplam 22 bin 55 metrelik kaza çalışması yapıldı. İlki 42 yıl önce temeli atılan ve 14 senede yapımı tamamlanan bin 700 metrelik 1. Zigana Tüneli'nin ardından toplam 29 km'lik 2. Zigana Tüneli'nin Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı Başar köyünden başlayan tünel kazı çalışmalarının Gümüşhane bölümü ise Torul ilçesine bağlı Köstereli mevkiinde sürdürülüyor.

2x14.5 km uzunluğundaki çift tüp tünel ve bağlantısı yolları ile birlikte 15,1 km uzunluğundaki yeni Zigana Tüneli güzergah projesinde kültürel ve sosyal açıdan önemli bir konumda olan 12 metre genişliğindeki mevcut devlet yolunun, bölünmüş yol standartlarına çıkartılması, mevcut yol geometrisinin 2x2 şeritli yol haline getirilmesi ve mevcut tünele göre yaklaşık 560 metre daha düşük kottan geçerek yolun yaklaşık 8 km kısaltılması hedeflenirken, yapılacak Zigana Tüneli yurtiçi karayolu ulaşımı ile uluslararası ticaretin daha hızlı ve güvenilir yapılmasına büyük katkıda bulunacak. Özellikle kış aylarında yağışın ve karın yoğun olduğu geçitte keskin virajlar ve rampalar da bu projeyle ortadan kalkmış olacak.

22,55 km'lik kısım tamamlandı

Yapım çalışmaları giriş Trabzon ve çıkış Gümüşhane yönlerinden yerin yaklaşık 700 metre altında toplam dört aynada 24 saat vardiyalı olarak devam ederken, toplamda 29 km uzunluğundaki Zigana tünelinde kazı-destekleme imalatı olarak sol tüpte 11,25 km, sağ tüpte 11,30 km olmak üzere 22,55 km'lik kısım, kaplama betonu imalatı olarak da sol tüpte 8,13 km olmak üzere 16,25'lik kısım tamamlandı.

Tamamlandığından Türkiye'nin en uzun karayolu tüneli olacak Zigana Tüneli'nin havalandırma sistemi Türkiye'de ilk defa kullanılacak yeni teknikte donatılacak. Yağmur ve rüzgardan etkilenmemesi için dikey olarak yüzeye çıkartılan sistem klima gibi çalışacak. Bu sistem sayesinde şaftın içerisine yağmur ve kar girmemiş olacak. Bu çalışmalar kapsamında Gümüşhane yönünden 2 nolu servis şaftı, 3 nolu havalandırma şaftı, Trabzon yönünden 1 nolu servis şaftı, 1 nolu havalandırma şaftı olmak üzere toplam 4 adet 880 metre şaft kazısı imalatı tamamlandı.

Yeni Zigana Tüneli inşaatında yüzde 78 seviyesine ulaşıldı
Yeni Zigana Tüneli inşaatında yüzde 78 seviyesine ulaşıldı
Yeni Zigana Tüneli inşaatında yüzde 78 seviyesine ulaşıldı
Yeni Zigana Tüneli inşaatında yüzde 78 seviyesine ulaşıldı

Zigana Dağı, Gümüşhane, Trabzon, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yeni Zigana Tüneli inşaatında yüzde 78 seviyesine ulaşıldı - Son Dakika Ekonomi


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