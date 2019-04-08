Son Dakika Haberleri: Yeniden) Atatürk Havalimanı'nda Uyuşturucu Operasyonu

Yeniden) Atatürk Havalimanı'nda Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

ATATÜRK Havalimanı'nda yapılan uyuşturucu operasyonunda çikolata ve duş jeli paketleri içine gizlenmiş, piyasa değeri 2 milyon lira olan 8 kilo 155 gram kokain ele geçirildi.

Yeniden) Atatürk Havalimanı'nda Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
İSTANBUL DHA-ATATÜRK Havalimanı'nda yapılan uyuşturucu operasyonunda çikolata ve duş jeli paketleri içine gizlenmiş, piyasa değeri 2 milyon lira olan 8 kilo 155 gram kokain ele geçirildi. Biri Nijerya uyruklu 2 kişi tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 7 Mart tarihinde Brezilya'nın Sao Paulo şehrinden Atatürk Havalimanı'na gelen Nijerya uyruklu F. A. ve A.L'den şüphelendi. Şüphelilerin valizlerini ve çantalarını inceleyen ekipler, çikolata ve duş jeli paketlerine gizlenmiş piyasa değeri 2 milyon lira olan 8 kilo 155 gram kokain ele geçirdi. Uyuşturucu maddeye el koyan ekipler 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden A.L'nin otomobil boyacısı olduğu kokain temin etmek için bankadan kredi çektiği tespit edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler sevk edildikleri mahkemede tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 02:37 Kaynak: DHA

İstanbul Atatürk Havalimanı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'un Göbeğinde Mafya Hesaplaşması! Eşi ve Oğlunun Gözü Önünde Öldürüldü Erdoğan'dan İstanbul'daki Oy Sayımına Son Yorum: Neredeyse Seçimin Bütünü Usulsüz TAV, Atatürk Havalimanı Operasyonlarının Durdurulması Nedeniyle 4 Bin 500 Kişiyi İşten Çıkarıyor Rekabet Kurulu 7 Firma Hakkında Soruşturma Başlattı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.4.2019 16:08:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yeniden) Atatürk Havalimanı'nda Uyuşturucu Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]