Yeniden Refah Partisi Boyabat ilçe kongresi yapıldı - Son Dakika

Sinop'un Boyabat ilçesinde Yeniden Refah Partisi ilçe başkanlığına Hüseyin Özcan seçildi.



Boyabat 15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi'ndeki 1. Olağan Kongresinde seçime tek listeyle gidildi.

İlçe başkanlığına seçilen Özcan, "Milli görüşün mimarı olan Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamızı rahmet, minnet ve saygı ile anıyoruz. Çıkmış olduğumuz bu kutlu yolculukta beraber yürüyeceğimiz tüm dava arkadaşlarıma azimli ve başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür ederim." dedi.

Kongre sonrasında partililer, toplu olarak ilçenin Dörtyol mevkisine kadar yürüyerek partinin ilçe binasının açılışını yaptılar.



Kongreye, Yeniden Refah Partisi MKYK Genel Merkez Üyesi Mustafa Barutçu, Yeniden Refah Partisi Kastamonu İl Başkanı Abdullah Aktaş, Yeniden Refah Partisi çevre ilçe başkanları, AK Parti ilçe başkanlığını temsilen Rıdvan Mete ve diğer davetliler katıldı.