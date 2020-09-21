Yeniden Refah Partisi Erzurum İl Başkanlığından Aylin Nazlıaka hakkında suç duyurusu - Son Dakika

Yeniden Refah Partisi Erzurum İl Başkanlığı üyeleri, İstanbul Sözleşmesi'ne yönelik ifadeleri nedeniyle CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka hakkında suç duyurusunda bulundu.

Erzurum Adliyesi'nde bir araya gelen partililer suç duyurusu dilekçesini verdikten sonra adliye önünde basın açıklaması yaptı.

Yeniden Refah Partisi Erzurum İl Başkanı Mehmet Şanlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Nazlıaka'nın sözleşmeye karşı çıkan vatandaşlarla ilgili ağır ifadeler kullandığını söyledi.

Şanlı, şunları kaydetti:

"Sözleşmenin derinliklerinde toplumları oluşturan temel değerler tamamen reddedilmekte, toplumsal cinsiyet kavramı oluşturulup kadın erkek arasındaki fıtrat farklılığı haricinde bir cinsiyet anlayışı benimsenmekte ve bu öğretilerin eğitimden sanata, modadan spora her alanda insanlara empoze edilmesini şart koşan hükümlerin olduğu görülmektedir. Bütün bunlar ise mağdur olan kadınlarımızın arkasına sığınılarak yapılmaktadır. Sözleşme, mağdur insanları koruma bahanesi ile aile yapısını çok kolay şekilde hedeflemektedir."

Mehmet Şanlı, buna rağmen Nazlıaka'nın sözleşmeye karşı çıkan vatandaşlar hakkında ağır ifadeler kullandığını belirterek, bu kişi hakkında söz konusu beyanları sebebiyle "hakaret", "halkı kin ve düşmanlığa teşvik" ile "halkı aşağılama" suçlarından savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını aktardı.