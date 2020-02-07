Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan: "Kıbrıs bize şehitlerimizin emanetidir" - Son Dakika
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan: "Kıbrıs bize şehitlerimizin emanetidir"

7 saat önce

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Kıbrıs bize şehitlerimizin emanetidir.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan:

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Kıbrıs bize şehitlerimizin emanetidir." dedi

Temaslarda bulunmak üzere dün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gelen Erbakan, basın mensuplarına değerlendirmede bulundu.

Erbakan, partisinin 1'inci Büyük Kongresi'nde genel başkan seçildikten sonra ilk dış ziyaretlerini KKTC'ye yaptıklarını belirterek, Kıbrıs'ı "milli dava" olarak gördüklerini söyledi.

"Kıbrıs Barış Harekatı dış güçlere ve ABD'ye rağmen yapılmıştır." ifadesini kullanan Erbakan, harekatı bir kez daha hayırla yad etti.

"Kıbrıs bizlere ecdadımızın emanetidir"

Erbakan, "Kıbrıs bizlere ecdadımızın emanetidir. 1571'de burası Osmanlı toprağı olmuştur. Kıbrıs Barış Harekatı'na kadar binlerce Kıbrıs Türkü burada şehit düşmüştür. 1974 Barış Harekatı'nda 300'den fazla şehit verilerek bir vatan toprağı haline gelmiştir. Dolayısıyla Kıbrıs bize şehitlerimizin emanetidir." diye konuştu.

Kıbrıs'ın manevi öneminin yanında büyük stratejik öneme de sahip olduğuna dikkati çeken Erbakan, son yıllarda Ada etrafındaki hidrokarbon kaynaklarında Kıbrıs Türkleri ve Türkiye'nin de hakkı olduğuna vurgu yaptı.

Erbakan, Boğaz Şehitliği, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ve Dr. Fazıl Küçük'ün kabirlerini ziyaret etti.

Necmettin Erbakan, Refah Partisi, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 03:22 Kaynak: AA
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