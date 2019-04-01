Son Dakika Haberleri: Yeniden Seçilen Alinur Aktaş: Bursa Kararını Vermiştir

Yeniden Seçilen Alinur Aktaş: Bursa Kararını Vermiştir

17 dakika önce

BURSA Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı resmi olmayan sonuçlara göre kazanan Cumhur İttifakı'nın AK Partili Adayı Alinur Aktaş, "Bursa kararını vermiştir" dedi.

Yeniden Seçilen Alinur Aktaş: Bursa Kararını Vermiştir, System.String[]
BURSA Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı resmi olmayan sonuçlara göre kazanan Cumhur İttifakı'nın AK Partili Adayı Alinur Aktaş, "Bursa kararını vermiştir" dedi.

Resmi olmayan sonuçlara göre yeniden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Alinur Aktaş, Ulu Cami'de şükür ve sabah namazı kıldı. Aktaş, cami çıkışında vatandaşlara çorba ikramında bulundu. Aktaş'a, İçişleri eski Bakanı Efkan Ala eşlik etti. Vatandaşlarla burada bir araya gelen Aktaş, "Belediye başkanlığı, halka hizmet kapısıdır. Derdimiz Bursa'yı daha ileriye taşımanın derdidir. Arkadaşlarımız ve cemaatimizle birlikte şükür ve sabah namazını eda ettik, çorba ikramında bulunduk. Osmanlı Devleti'nin kurucularından olan Osman ve Orhan Gazi'yi makamlarında ziyaret edip dua edeceğiz. Bursa'mıza çok daha güzel işler yapmak istiyoruz. Burayı hizmetlerle bezemek istiyoruz, bu konuda niyetliyiz, kararlıyız. Bu güzelliklerin tümünde emeği geçen tüm kardeşlerimize, teşkilat mensuplarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Nihayetinde Bursa kararını vermiştir, bize düşen de Bursa'yı ideal şekline büründürmek adına hizmet edip katkı koymaktır" dedi.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 09:44 Kaynak: DHA

Alinur Aktaş, Bursa, Politika
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