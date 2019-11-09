Yeniköy'de Devlet Millet Kaynaşması

Develi Kaymakamı Murat Duru, devlet millet kaynaşması kapsamında Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Bayar Özsoy ve ilçe protokolü ile Yeniköy mahallesini ziyaret ettiler.



Ziyaretle ilgili açıklama yapan Develi Kaymakamı Murat Duru; "Cuma buluşmamızı bugün de Yeniköy mahallemizde gerçekleştirdik. Millet-devlet kaynaşmasını en üst düzeye çıkarabilmek amacıyla her Cuma bir mahallemizi ziyaret etme ve insanımızla buluşma programımızı bugün Yeniköy Mahallemizde gerçekleştirdik. Belediye Başkanımız Mehmet Cabbar, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanımız Bayar Özsoy, muhtarımız Ömer Erdoğan, Müftümüz Zekeriya Koçak, jandarma komutanımız, emniyet müdürümüz ve mahallemizin güzel insanları hemşehrilerimle beraber Cuma ibadetimizi eda ettik. Akabinde bütün terör örgütleriyle vatanımızın ve milletimizin istiklali ve istikbali için mücadele eden kahraman Türk ordumuz ve onun mensupları Mehmetçiklerimiz için dua ettik. Mahalleli hemşehrilerimizle sohbetimizde ise Develimizle ve Yeniköy mahallemizle ilgili görüş alışverişinde bulunarak köyümüze yapılan ve yapılacak olan yerel ve merkezi hizmetleri değerlendirdik. Ayrıca Yine ülkemize ve milletimize epmeryalisit kan emici kumpasçıların ve onların gayrimeşru bir şekilde uşaklığına soyunmuş PKK, YPG,DAEŞ, DHKPC ve FETÖ/PDY(Fetullahçı Terör Örgütü/ Parlel Devlet Yapılanması) hainlerinin oynadığı oyunlarla ilgili insanımızı aydınlatıcı nacizane bilgi ve görüşlerimizi sunduk. Bu kapsamda her fırsatta sıcak ve samimi sohbet ortamlarında bir taraftan İnsanlarımızın moralini ve özgüvenini yükseltmeye çalışırken diğer taraftan da Emperyalist kumpasçıların ve onların uşaklığına soyunmuş kanı bozuk hainlerin oyunlarına panzehir olacak; milletle devletin el ele gönül gönüle olması gerektiği, hava ve suya ne kadar ihtiyacımız varsa bilinçli bir şekilde birlik ve beraberliğimize de o kadar ihtiyacımız olduğunu, çocuklarımızı inançlı ve çağın şartlarına uygun donanımda yetiştirmemiz gerektiğini, çocuklarımızın geleceği ve ülke ekonomimiz için üretken bir şekilde hep beraber çok ama çok çalışmamız gerektiği tavsiyelerinde bulunmaya çalışıyoruz" dedi. - KAYSERİ