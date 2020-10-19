Yeniköy Köy Konağı inşaatında çalışmalar devam ediyor - Son Dakika

Yeniköy Köy Konağı inşaatında çalışmalar devam ediyor

19.10.2020 15:05
Yeniköy Köy Konağı inşaatında çalışmalar devam ediyor, System.String[]

Çilimli ilçesine bağlı Yeniköy Köyü'nde yapımı devam eden köy konağının kaba inşaatı tamamlandı.

Çilimli ilçesine bağlı Yeniköy Köyü'nde yapımı devam eden köy konağının kaba inşaatı tamamlandı.

Doğup büyüdüğü köyünde muhtar seçilen 32 yaşındaki veteriner sağlık teknisyeni Feyzullah Akyol'un kredi çekerek satın aldığı ve köy tüzel kişiliğine bağışladığı arsada planlanan konak inşaatında çalışmalar devam ediyor.

Köy muhtarı Feyzullah Akyol, köydeki gençlerin yoğun isteği üzerine son yerel seçimlerde muhtar adayı olduğunu belirterek, seçim vaadi olarak muhtarlık maaşını köye bağışlama sözü verdiğini ve bu taahhüdünü notere de tasdik ettirdiğini kaydetti.

Seçimlerde köylünün desteğini alarak muhtar seçildiğini dile getiren Akyol, mazbatasını aldıktan hemen sonra köyün en büyük eksikliği olan köy konağı sorununu çözmek için kolları sıvadığını kaydetti.

Muhtar Akyol, muhtarlık maaşıyla kredi çekip aldığı ve köy tüzel kişiliğine bağışladığı arsada köylülerden topladığı yardımlarla inşaata başladığını anlatarak, şu bilgileri verdi:

"İçerisinde muhtarlık, diyanet gençlik merkezi, kütüphane, kadın Kur'an kursu ve cami lojmanı olarak planlanan inşaatımıza geçen yılın kasım ayında başladık. Dışarıdan hiçbir destek almadan konağımızın kaba inşaatını bitirdik. Bundan sonraki aşamada dış cephe, camlar, ince işçilik ve çatısı yapılacak. Gençlerin şehirlerde bulduğu imkanları köyümüzde de tesis etmek istiyoruz. Özellikle pandemi dolayısıyla okula gidemeyen ve evinde internet imkanı olmayan çocuklarımızın köy konağımız tamamlandığında tüm ihtiyaçlarını burada karşılamayı hedefliyoruz."

İnşaatta incelemelerde bulunan Düzce Valisi Cevdet Atay'ın dış cephe işinin yapılması için yetkililere talimat verdiğini belirten Akyol, inşaatın geri kalan işlerini tamamlayabilmek için hayırseverlerden destek beklediklerini sözlerine ekledi.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yeniköy Köy Konağı inşaatında çalışmalar devam ediyor - Son Dakika

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