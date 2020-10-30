Yenilen Söğüt-Eskişehir karayolu trafiğe açıldı - Son Dakika

Eskişehir- Söğüt ve Söğüt- Bilecik karayolu projesinin Eskişehir-Söğüt etabında çalışmalar sona erdi ve yenilenen yol trafiğe açıldı.

Diriliş Ertuğrul dizisi sonrası her yıl yüzbinlerce kişinin ziyaret ettiği Ertuğrul Gazi Türbesinin bulunduğu Bilecik'in Söğüt ilçesinin yol sorunu sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat ilgilendiği Eskişehir-Söğüt ve Söğüt-Bilecik karayolu projesinin Eskişehir-Söğüt etabındaki çalışmalar sona erdi. Geçtiğimiz haftaya kadar kontrollü bir şekilde trafiğe açılan yol artık tamamen hizmete açıldı.

Açılan yol sonrası belediyenin sosyal medya hesabından bir açıklama yapan MHP'li Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli olmak üzere AK Parti ve MHP Bilecik il başkanlarına teşekkür ederken, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı'ya teşekkür etmemesi gözlerden kaçmadı. - BİLECİK