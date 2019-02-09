Yenimahalle'de "Arabaşı Şöleni"
1 saat önce
Yozgat Çandır İlçesi Belde ve Köyleri Kültür Dayanışma Derneği tarafından Yenimahalle ilçesinde "Arabaşı Şöleni" yapıldı.
Yozgat Çandır
İlçesi Belde ve Köyleri Kültür Dayanışma Derneği tarafından Yenimahalle
ilçesinde "Arabaşı Şöleni" yapıldı. Yenimahalle Belediyesi
Yeni Salon'da düzenlenen etkinliğe, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar
, Dernek Başkanı İsmet Özbaşı ve çok sayıda kişi katıldı.
Programda konuşan Belediye Başkanı Yaşar
, göreve geldikleri günden bu yana hemşehri derneklerine büyük önem verdiklerini belirtti.
Vatandaşların birlik ve beraberliğinin devam etmesi, acı ve mutlu günlerinde bir arada olmasını sağlaması bakımından bu derneklerin önemli rol üstlendiğini vurgulayan Yaşar, "Bu nedenle düzenlenen Arabaşı Şöleni dolayısıyla Yozgatlılarla bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum." ifadesini kullandı.
Özbaşı ise Yaşar'a derneğe verdiği destekler için teşekkür etti.
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 03:05 Kaynak: AA
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