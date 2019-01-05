Son Dakika Haberleri: Yenimahalle'de Sanatçılar ile Onkoloji El Ele

Yenimahalle'de Sanatçılar ile Onkoloji El Ele

1 saat önce

Yenimahalle Belediyesi, Lösemili Hastalar Derneği (LÖSEMA), Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve ülke genelinde katılım gösteren birçok sanatçının, Onkoloji Hastanesi'nde tedavi gören hastalar yararına ortaklaşa düzenlediği "Karma Resim Sergisi" ne ev...

Yenimahalle'de Sanatçılar ile Onkoloji El Ele, System.String[]
Yenimahalle Belediyesi, Lösemili Hastalar Derneği (LÖSEMA), Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve ülke genelinde katılım gösteren birçok sanatçının, Onkoloji Hastanesi'nde tedavi gören hastalar yararına ortaklaşa düzenlediği "Karma Resim Sergisi" ne ev sahipliği yaptı.

3-9 Ocak tarihleri arasında Başkentlilerin beğenisine sunulacak olan sergi klasik müzik dinletisi ile başladı. Katılımcı sanatçıların resim çalışmaları yanında yağlı boya, sulu boya, filografi, kağıt ve alüminyum rölyef, fotoğraf, ebru sanatlarına ait 60 adet çalışmanın sergilendiği "Karma Resim Sergisi"ne Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Fevzi Altuntaş katıldı. Onkoloji hastanesinde tedavi gören hastaların ve yakınlarının, sanatçılardan aldığı eğitim sonrası ortaya çıkardığı birçok çalışmanın da katılımcılarla buluştuğu serginin açılışı Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi Hikmet Çetinkaya Sergi Salonu'nda yapıldı.

"Sanatı Yenimahalle ile buluşturuyoruz"

Yenimahalle'de 10 yıldır sanatın ve sanatçının yanında olduklarını belirten Başkan Yaşar, "Göreve geldiğimiz günden beri ilçe sakinlerinin sanatsal ve kültürel olarak gelişimlerine destek olmak için ilçe genelinde açmış olduğumuz kültür merkezleri aracılığıyla sanatı Yenimahalle ile buluşturuyoruz. Bütün gelirleri Onkoloji Hastanesi'nde tedavi gören vatandaşlarımız için kullanılacak olan böylesine anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan onur duyuyorum. Kanser, uzun ve zorlu bir tedavi sürecini gerektiren bir hastalıktır. Ankara dışından gelen hasta yakınlarının yeme içme ve barınma ihtiyaçlarının karşılanması için 2014 yılında hizmete sunduğumuz, 200 yatak kapasiteli, Zübeyde Hanım Konukevi ile binlerce insana destek olduk. Bu vatandaşlarımızın hayata bağlanması, bu sıkıntılı süreç esnasında morallerinin sağlam olması için kültürel ve sanatsal etkinlikler büyük önem ifade etmektedir. Hastalarımıza ve yakınlarına eğitim vererek onları sanatla buluşturan sanatçılarımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 10:09 Kaynak: İHA

Ankara, Yenimahalle, Güncel
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