Yenişehir Aile ve Dini Rehberlik Bürosu açıldı - Son Dakika

Diyarbakır'da "Yenişehir Aile ve Dini Rehberlik Bürosu" düzenlenen törenle açıldı.

Yenişehir İlçe Müftülüğü tarafından hizmete alınan büronun açılışına Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, İl Müftü Yardımcısı Fatime Kartı, İlçe Müftüsü Şevket Dilmaç ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Beşikci yaptığı konuşmada, açılışını gerçekleştirdikleri büronun önemine değinerek, herkese hayırlı olmasını diledi.

İl Müftüsü Karabayır'ın okuduğu duanın ardından kesilen kurdeleyle büronun açılışı yapıldı.

Merkezi gezen Beşikçi, sunulacak hizmetlerle ilgili yetkililerden bilgi aldı.