Türkiye Voleybol Federasyonu 2. Lig 1. Grupta mücadele eden Yenişehir Belediyesi Erkekler Voleybol Takımı Konya'da oynanan Play-Off karşılaşmalarının ardından 1. Lige yükseldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Konya Kongre ve Spor Salonu'nda oynanan 2021-2022 Voleybol Sezonu 2. Lig Erkekler Final Etabı grup karşılaşmalarını 6 puanla birinci olarak tamamlayan Diyarbakır ekibi, Alpaslan Endüstri Erkekler 1. Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı.

Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, karşılaşmayı izleyerek takıma destek sundu.

Birincilik kupasını takım oyuncuları ve teknik kadroyla kaldıran Beşikci, "Sporcularımıza ve antrenörlerimize bizlere bu başarı sevincini yaşattıkları için çok teşekkür ediyorum. Sezonun başından beri üstün bir performans gösteren takımımızın sporcuları, yarı final ve final maçlarını kazanarak grup lideri olarak Alparslan Endüstri 1. Ligi'nde mücadele etmeyi hak ettiler. Bundan sonra da başarılı sporcularımıza ve antrenörlerimize desteklerimizi sunmaya devam edeceğiz." diye konuştu.