Telefonla arayıp, rahatsızlandığını söyledi; ormanda arama çalışması başlatıldı

17.11.2025 08:49
İsmail Kaya, mantar topladıktan sonra rahatsızlandığını söyleyip kayboldu, arama çalışmaları sürüyor.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde mantar toplamak için ormana gidip, ardından aradığı ağabeyine rahatsızlandığı söyleyen ve bir daha ulaşılamayan İsmail Kaya'yı bulmak için arama çalışması başlatıldı. Olay, Yenişehir'e bağlı Yarhisar köyünde meydana geldi. Dün öğle saatlerinde mantar toplamak için Bilecik'in Hasandere mevkisine giden İsmail Kaya, kısa süre sonra ağabeyini arayarak rahatsızlandığını ve telefonunun şarjının bitmek üzere olduğunu söyledi. Bu görüşmenin ardından Kaya'ya tekrar ulaşılamadı. İhbar sonrası bölgeye jandarma, AFAD ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, arama çalışmalarını sürdürürken; Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel de bölgede incelemelerde bulundu.

'MAALESEF HABER ALAMIYORUZ'

Başkan Özel, yaptığı açıklamada, "İlçemize bağlı Yarhisar köyünden mantar toplamak için Bilecik Hasandere mevkisine giden İsmail Kaya'dan maalesef haber alamıyoruz. Hasandere'de ormanlık alanda jandarma ve AFAD ekiplerimizle birlikte arama çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kendisi öğlen saatlerinde abisini arayıp, rahatsızlandığını ve telefonunun şarjının bittiğini söylemiş. O görüşmeden sonra bir daha kendisine ulaşılamadı. Tüm ekiplerimiz şu anda burada, sağlıklı bir şekilde ulaşabilmek için çalışmalar devam ediyor" dedi.

Kaynak: DHA

11:56
