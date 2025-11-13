Yenişehir'de Uluslararası Öykü Günleri Başlıyor - Son Dakika
Yenişehir'de Uluslararası Öykü Günleri Başlıyor

13.11.2025 11:01
Mersin'in Yenişehir ilçesinde, 14-16 Kasım tarihleri arasında edebiyatseverler için düzenlenecek olan Uluslararası Öykü Günleri, kadın temsili, çocuk edebiyatı ve ekolojik edebiyat gibi temaları içerecek etkinliklerle gerçekleştirilecek.

(MERSİN) - Yenişehir Belediyesi ile Uluslararası Öykü Günleri Derneği iş birliğiyle düzenlenen "Yenişehir Uluslararası Öykü Günleri", 14–16 Kasım günleri arasında edebiyatseverleri bir araya getirecek.

Yenişehir Uluslararası Öykü Günleri, 14-16 Kasım 2025 tarihleri arasında edebiyatseverleri buluşturmaya hazırlanıyor. Üç gün sürecek etkinlikte edebiyatta kadın temsili, çağdaş İran öykücülüğü, çocuk edebiyatı ve ekolojik edebiyat gibi temalar öne çıkacak.

Yenişehir Belediyesi Akademi'de yapılacak etkinlikler ile edebiyatın farklı yönleri tartışmaya açılacak. Öykü okumaları, söyleşiler, müzik dinletileri ve imza etkinlikleriyle etkinlik, Mersin ve Tarsus'ta eşzamanlı olarak edebiyatın ve sanatın buluşma noktası olacak.

Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit de tüm vatandaşları Yenişehir Uluslararası Öykü Günleri'ne davet etti.

Etkinlik programı ise şöyle:

-14 Kasım Cuma

Yenişehir Belediyesi Akademi saat: 19.00-19.30

Açılış Konuşmaları: Abdullah Özyiğit (Mersin Yenişehir Belediye Başkanı), Süreyya Köle (Uluslararası Öykü Günleri Derneği Başkanı)

Saat: 19.30-20.15

Müzik Dinletisi: Yenişehir Belediyesi Nevit Kodallı Polifonik Korosu

Saat: 20.30 – 22.30

Söyleşi: Kadın Yazarsa…

Konuşmacılar: Lütfiye Aydın, Sibel Türker

-15 Kasım Cumartesi

Yenişehir Belediyesi Akademi saat: 14.00-14.30

Konuk Yazarlardan Öyküler

Beyaz İplik Parçası – Yazar: Behnaz Alipour Gaskari | Okuyan: Saniye Kısakürek

Minyatürcünün Anıları – Yazar: Saber Moghaddami | Okuyan: Bahar Kenan İdgü

Etiyopya Kralının Gözleri – Yazar: Mustafa Balel | Okuyan: Aydan Yalçın

Saat:  15.00-16.30

Söyleşi: "Yanı Başımızda Bir Kadim Kültür İran: Çağdaş İran Öykücülüğü"

Kolaylaştırıcı: Süreyya Köle

Konuşmacılar: Behnaz Alipour Gaskari, Mustafa Balel, Saber Moghaddami

Saat: 17.00-18.30

Söyleşi: İran ve Çocuk Edebiyatı – Küçük Karabalık'tan Mecit'in Maceralarına: Behrengi'den Houshang Moradi Kermani'ye

Kolaylaştırıcı: Nefise Abalı

Konuşmacılar: Efsaneh Shabannejad, Prof. Dr. Esma Dumanlı Kadızafe, Doğan Gündüz

-15 Kasım Cumartesi – Tarsus programı

Antik Sahaf Kitabevi saat: 14.00-16.00

Söyleşi: Senaryonun Öyküsü; Öykünün Senaryosu

Kolaylaştırıcı: Hilmi Saral

Konuşmacılar: Haydar Şişman (Oyuncu, senarist), Lütfiye Aydın (Yazar), Pınar Arıkan

Saat: 16.00-17.00

İmza etkinliği: Lütfiye Aydın

-16 Kasım Pazar

Yenişehir Belediyesi Akademi saat: 14.00-14.30

Kendi Öyküleriyle Mersinli Öykücüler

Katılımcılar: Erkan Özaydın, Sadık Arslan, Turan Ali Çağlar, Mithat Delioğlu, Ali Yedigöz

Saat: 15.00 – 16.30

Söyleşi: Deneyimden Söze; Sözden Öze: Yazarlar Anlatıyor

Kolaylaştırıcı: Selma Sayar

Konuşmacılar: Kamil Erdem, Melisa Kesmez, Şengül Can

Saat: 17.00-18.30

Söyleşi: Doğanın Sözü: Ekolojik Edebiyat

Kolaylaştırıcı: Yonca Yaşar

Konuşmacılar: Abdullah Ataşçı, Erol Malçok

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Etkinlik, Edebiyat, Kültür, Sanat

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Yenişehir'de Uluslararası Öykü Günleri Başlıyor
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.