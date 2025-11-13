Yenişehir'de Uluslararası Öykü Günleri Başlıyor

(MERSİN) - Yenişehir Belediyesi ile Uluslararası Öykü Günleri Derneği iş birliğiyle düzenlenen "Yenişehir Uluslararası Öykü Günleri", 14–16 Kasım günleri arasında edebiyatseverleri bir araya getirecek.
Yenişehir Uluslararası Öykü Günleri, 14-16 Kasım 2025 tarihleri arasında edebiyatseverleri buluşturmaya hazırlanıyor. Üç gün sürecek etkinlikte edebiyatta kadın temsili, çağdaş İran öykücülüğü, çocuk edebiyatı ve ekolojik edebiyat gibi temalar öne çıkacak.
Yenişehir Belediyesi Akademi'de yapılacak etkinlikler ile edebiyatın farklı yönleri tartışmaya açılacak. Öykü okumaları, söyleşiler, müzik dinletileri ve imza etkinlikleriyle etkinlik, Mersin ve Tarsus'ta eşzamanlı olarak edebiyatın ve sanatın buluşma noktası olacak.
Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit de tüm vatandaşları Yenişehir Uluslararası Öykü Günleri'ne davet etti.
Etkinlik programı ise şöyle:
-14 Kasım Cuma
Yenişehir Belediyesi Akademi saat: 19.00-19.30
Açılış Konuşmaları: Abdullah Özyiğit (Mersin Yenişehir Belediye Başkanı), Süreyya Köle (Uluslararası Öykü Günleri Derneği Başkanı)
Saat: 19.30-20.15
Müzik Dinletisi: Yenişehir Belediyesi Nevit Kodallı Polifonik Korosu
Saat: 20.30 – 22.30
Söyleşi: Kadın Yazarsa…
Konuşmacılar: Lütfiye Aydın, Sibel Türker
-15 Kasım Cumartesi
Yenişehir Belediyesi Akademi saat: 14.00-14.30
Konuk Yazarlardan Öyküler
Beyaz İplik Parçası – Yazar: Behnaz Alipour Gaskari | Okuyan: Saniye Kısakürek
Minyatürcünün Anıları – Yazar: Saber Moghaddami | Okuyan: Bahar Kenan İdgü
Etiyopya Kralının Gözleri – Yazar: Mustafa Balel | Okuyan: Aydan Yalçın
Saat: 15.00-16.30
Söyleşi: "Yanı Başımızda Bir Kadim Kültür İran: Çağdaş İran Öykücülüğü"
Kolaylaştırıcı: Süreyya Köle
Konuşmacılar: Behnaz Alipour Gaskari, Mustafa Balel, Saber Moghaddami
Saat: 17.00-18.30
Söyleşi: İran ve Çocuk Edebiyatı – Küçük Karabalık'tan Mecit'in Maceralarına: Behrengi'den Houshang Moradi Kermani'ye
Kolaylaştırıcı: Nefise Abalı
Konuşmacılar: Efsaneh Shabannejad, Prof. Dr. Esma Dumanlı Kadızafe, Doğan Gündüz
-15 Kasım Cumartesi – Tarsus programı
Antik Sahaf Kitabevi saat: 14.00-16.00
Söyleşi: Senaryonun Öyküsü; Öykünün Senaryosu
Kolaylaştırıcı: Hilmi Saral
Konuşmacılar: Haydar Şişman (Oyuncu, senarist), Lütfiye Aydın (Yazar), Pınar Arıkan
Saat: 16.00-17.00
İmza etkinliği: Lütfiye Aydın
-16 Kasım Pazar
Yenişehir Belediyesi Akademi saat: 14.00-14.30
Kendi Öyküleriyle Mersinli Öykücüler
Katılımcılar: Erkan Özaydın, Sadık Arslan, Turan Ali Çağlar, Mithat Delioğlu, Ali Yedigöz
Saat: 15.00 – 16.30
Söyleşi: Deneyimden Söze; Sözden Öze: Yazarlar Anlatıyor
Kolaylaştırıcı: Selma Sayar
Konuşmacılar: Kamil Erdem, Melisa Kesmez, Şengül Can
Saat: 17.00-18.30
Söyleşi: Doğanın Sözü: Ekolojik Edebiyat
Kolaylaştırıcı: Yonca Yaşar
Konuşmacılar: Abdullah Ataşçı, Erol Malçok
Son Dakika › Güncel › Yenişehir'de Uluslararası Öykü Günleri Başlıyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?