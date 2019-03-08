Son Dakika Haberleri: Yerel Mutfak Global Lezzet' Projesi Mardin Mutfağıyla Devam Ediyor

Yerel Mutfak Global Lezzet' Projesi Mardin Mutfağıyla Devam Ediyor

1 saat önce

'Yerel Mutfak Global Lezzet' projesi kapsamında Anadolu'nun yöresel lezzetlerini tanıtmaya ve kadınları desteklemeye devam ediliyor.

Yerel Mutfak Global Lezzet' Projesi Mardin Mutfağıyla Devam Ediyor, System.String[]
'Yerel Mutfak Global Lezzet' projesi kapsamında Anadolu'nun yöresel lezzetlerini tanıtmaya ve kadınları desteklemeye devam ediliyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde 7-8-9 Mart tarihleri arasında mutfağını, Mardin'de kadınların ekonomik hayata katılımlarını destekleyen 'S.S. GAP Sosyal Ekonomik İşletme Kooperatifi'nin kadın çalışanlarına emanet etti.

Hilton İstanbul Bosphorus'un gözde mekanlarından Lalezar, kadınları desteklemek ve yerel mutfakları tanıtmak amacıyla başlattığı Yerel Mutfak Global Lezzet projesi kapsamında bu kez rotasını Türkiye'nin güney doğusuna çevirdi. Proje kapsamında Mardin'in özel yöresel yemekleri İstanbullularla buluştu. 7-8-9 Mart tarihlerinde otelin mutfağını teslim alan 'S.S. GAP Sosyal Ekonomik İşletme Kooperatifi'ne bağlı GAP Medrese Gül ÇATOM kadınları, Mardin'in yöresel lezzetlerinden oluşan çok özel bir menüyü Lalezar'da misafirleri ile buluşturuyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 06:01 Kaynak: İHA

Mardin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Irak'tan Geldi, Mardin'e 15 Milyon Dolarlık Yatırım Yaptı İmamoğlu mu Yıldırım mı? 7 Araştırma Şirketi İstanbul Sonuçlarını Açıkladı

Bedelli Askerlik İçin Belirlenen 31 Bin TL Ücrete Tepki Yağıyor Kadın Polis ve Askerler, Silopili Kadınlarla Halay Çekti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.3.2019 19:58:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yerel Mutfak Global Lezzet' Projesi Mardin Mutfağıyla Devam Ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]