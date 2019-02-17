Son Dakika Haberleri: Yerel Seçime Doğru

Yerel Seçime Doğru

21 dakika önce

Malatya'nın Pütürge ilçesine AK Parti seçim bürosu açıldı.

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Malatya'nın Pütürge ilçesine AK Parti seçim bürosu açıldı.

AK Parti Malatya İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, beraberinde Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Selahattin Gürkan ile Pütürge ilçesinde seçim bürosu açılışına katıldı.

Çalık, açılıştaki konuşmasında, AK Parti'yi destekleyen ilçe halkına teşekkür ederek, "Biz ne yaptıysak, ne yapacaksak millet ve kardeşlik için yapıyoruz. Biz bu koltuklara halkımıza hizmet etmenin aracı olarak bakıyoruz.
Ben bu toprakların evladıyım, ben Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşıyım. Ben AK Partiliyim, bana ne tehditlerden korkmak düşer, ne de saldırılar karşısında boyun eğmek. AK Parti veda değil vefa partisidir. Görevler verilirken iyi, görevler gidince partiniz ve teşkilatınız kötü olmamalı." ifadelerini kullandı.

Gürkan ise yerel seçimlerden sonra Malatya modeli diye siyasette yeni bir model çıkacağını anlatarak, "Bizim yüzde yüze yakın bir oy almamız lazım. Ben Malatya'da o tabloyu görüyorum. İnşallah hemşehrilerimiz bizleri mahcup etmeyecek. Biz herkesi kucaklayacağız. Güneş gibi olacağız. Perdesini kapatmayan, gözünü kapatmayan güneşin ışığında nasıl yararlanıyorsa, bizim de hizmetlerimiz aynen öyle olacak." değerlendirmesinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 05:23 Kaynak: AA

Pütürge, AK Parti, Malatya, Politika
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