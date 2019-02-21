Son Dakika Haberleri: Yerel Seçime Doğru

Yerel Seçime Doğru

30 dakika önce

Kırklareli'nde yerel seçim öncesi belediye başkan adaylarının seçim çalışmaları sürüyor.

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Kırklareli'nde yerel seçim öncesi belediye başkan adaylarının seçim çalışmaları sürüyor.

Kırklareli Belediye Başkanlığı'na Cumhur İttifakı adayı olarak gösterilen MHP Belediye Başkan Adayı Derya Bulut, çalışmalar kapsamında Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti.

Bulut, ziyarette yaptığı konuşmada, kente en iyi hizmeti sunmak için aday olduğunu söyledi.

Cumhur İttifakı'nın oluşmasıyla birlikte çalışmalarına hız kazandırdığını ifade eden Bulut, sivil toplum örgütleri temsilcileri, esnaflar ve vatandaşlar ile daha sık bir araya geleceğini belirtti.

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Bulut ve beraberindekilere çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyarette, AK Parti İl Başkanı Alper Çiler, MHP İl Başkanı Şaban Savaşan ile her iki partinin de merkez ilçe, kadın kolları ve gençlik kolları başkanları ile bazı teşkilat üyeleri katıldı.

-Soykan'ın çalışmaları

Kırklareli Belediye Başkanlığı'na Millet İttifakı adayı olarak gösterilen CHP' Belediye Başkan Adayı Mehmet Tuna Soykan da, partililerle bir araya geldi.

CHP'nin Kırklareli seçim bürosunda gerçekleştirilen toplantıya, CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, İl Başkanı Tayfun Okan Çobancık, Merkez İlçe Başkanı Gürcan Saatçi ve partililer katıldı.

Soykan, burada yaptığı konuşmada, 31 Martta gerçekleştirilecek seçime en iyi şekilde hazırlandıklarını söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 02:52 Kaynak: AA

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