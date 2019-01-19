Yerel Seçimlere Doğru

AK Parti Hatay
Büyükşehir Belediye Başkan adayı İbrahim Güler
, Antakya
'yı hak ettiği yere getireceklerini, Büyükşehir Belediyesi'nin bu güce sahip olduğunu söyledi.
Güler, Antakya ilçesinde bir düğün salonunda, kentteki öğrenci servisleri, ulaştırma kooperatifleri ve taksi durakları üyeleri ile bir araya geldi.
Hatay'da çözüm için çalışacaklarını belirten Güler, kendisinin de şoförlük mesleğinden geldiğini anlattı.
Zor ve emek isteyen bu meslekte arkadaşların emeğini başlarının tacı yaptıklarını belirten Güler, "İl Başkanlığı sürecinde sizlerle alakalı gelen problemlerde önce milletimizin menfaatleri ve esnafımızın mağdur olmaması için neler yapılması gerekiyorsa onları yaptık. Taksici arkadaşlarımızın da sorunlarının farkındayız. Şu anda Antakya'da araçların rahatlıkla gidebilecekleri yolları dahi yok." diye konuştu.
Güler, Hatay'ın tarihi dokusunun ve coğrafi güzelliğinin ön plana çıktığı bir şehir olmaktan çıktığını vurgulayarak şunları kaydetti:
"Hatay artık temel ihtiyaçlarını karşılama derdinde. Altyapı, yol, içme suyu bir şehrin temel ihtiyaçlarıdır. Bu şehir temel ihtiyaçlarını karşılayamaz iken taksici esnafımız ne yapsın. Merkez
Antakya'yı hak ettiği yere getireceğiz, Büyükşehir Belediyesi bu güce sahip. Dolmuşçu ve halk otobüsçü esnafımızın bir yolcu için ne zaman birbirlerine girecekleri belli değil. Tek sebebi ulaştırma master planının yapılmaması. Bu durumdan ne milletimiz ne de dolmuş esnafımız memnun değil. Sizlerle birlikte bu sorunları çözeceğiz."