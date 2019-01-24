Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

55 dakika önce

AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, partisinin Gölcük İlçe Başkanı Çetin Seymen ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti.

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AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, partisinin Gölcük İlçe Başkanı Çetin Seymen ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti.

AK Parti Gölcük Belediye Başkan adayı Ali Yıldırım Sezer'in de hazır bulunduğu ziyarette konuşan Yılmaz, AK Parti teşkilatlarının 12 ilçede sahaya inerek, çalışmalarına tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

Önümüzdeki seçimlerin önemine değinen Yılmaz, ilçe ve mahalle teşkilatlarının 24 Haziran seçimlerinden bu yana zaten sahada çalışmalarına devam ettiğini belirterek, "Şimdi ivmeyi biraz daha artıracağız. Seçim atmosferindeyiz. Cumhurbaşkanımız ilimize gelerek belediye başkan adaylarımızı açıkladı.
Değişen belediye başkanlarımızla birlikte hiçbir darılma olmadan, gönül gönüle kucaklaşarak siyasette örnek bir tablo sergiliyoruz. Bu bizi çok mutlu ediyor." diye konuştu.

Yılmaz, gittikleri her yerde vatandaşlar tarafından büyük bir heyecan ve coşkuyla karşılandıklarını vurguladı.

AK Parti Gölcük Belediye Başkan adayı Ali Yıldırım Sezer de seçim çalışmalarında milletvekillerini yanlarında görmekten mutluluk duyduklarını belirterek, "AK Parti'nin teşkilatları, en alt kademeden en üst kademeye kadar birlikte hareket ediyor. Biz 31 Mart sabahına kadar elimizden gelen tüm gayretleri göstereceğiz. İnşallah gönül belediyeciliğini önümüzdeki 5 yılda da hemşehrilerimizle birlikte gerçekleştireceğiz. Bu seçimde oylarımızı artırarak kazanacağımıza inancımız tamdır." ifadelerini kullandı.

AK Parti İlçe Başkanı Çetin Seymen de Seçim Koordinasyon Merkezi'nin hazırladığı programlar çerçevesinde çalışmalara devam ettikleri dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 04:38 Kaynak: AA

Ali Yıldırım Sezer, Milletvekili, Kocaeli, Gölcük, Politika
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