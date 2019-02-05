Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

1 saat önce

AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İbrahim Güler, "Milletimizin birliğine ve topraklarımıza göz dikip pusu kuranlara karşı Cumhur İttifakı bir yumruktur, bir Rabia'dır, bir bozkurttur, bu böyle biline." dedi.

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AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İbrahim Güler, "Milletimizin birliğine ve topraklarımıza göz dikip pusu kuranlara karşı Cumhur İttifakı bir yumruktur, bir Rabia'dır, bir bozkurttur, bu böyle biline." dedi.

Güler, beraberinde AK Parti Hatay milletvekilleri Hüseyin Yayman, Abdulkadir Özel, Sabahat Özgürsoy Çelik ve Hüseyin Şanverdi ile Ülkü Ocakları Hatay İl Başkanı Metin Taşçı, Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Kalkan, MHP İlçe Başkanı Celal Atmaca'yla birlikte partisinin Yayladağı seçim ofisi açılışına katıldı.

Burada partililerle bir süre sohbet eden Güler, yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"AK Parti ve MHP bundan önceki seçimlerde farklı partiler olarak hem karşı karşıya, hem de beraber seçimlere gitti. Fakat bizim kökümüz aynı, su içtiğimiz pınar aynı. Bu yüzden hep şunu söyleriz, Cumhur İttifakı bin yıl önce de vardı, yüz yıl önce de vardı. Çünkü devletin bekasının, milletin birliğinin tehlikede olduğu her dönemde bu ittifak vardı. Milletimizin birliğine ve topraklarımıza göz dikip pusu kuranlara karşı Cumhur İttifakı bir yumruktur, bir Rabia'dır, bir bozkurttur, bu böyle biline."

AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik de 31 Mart seçimlerini kazanarak Hatay'da destan yazacaklarını kaydetti.

Konuşmalarının ardından vatandaşları selamlayan Güler ve beraberindekiler seçim ofisinin açılışını gerçekleştirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 02:49 Kaynak: AA

belediye başkan adayı, Hatay, Politika
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