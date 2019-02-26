Yerel Seçimlere Doğru
40 dakika önce
Manavgat Belediye Başkanı ve Millet İttifakı Manavgat Belediye Başkan Adayı Şükrü Sözen, seçim çalışmalarını sürdürdü.
Manavgat
Belediye Başkanı ve Millet İttifakı Manavgat Belediye Başkan Adayı Şükrü Sözen
, seçim çalışmalarını sürdürdü.
Millet İttifakı Manavgat Belediye Başkan Adayı Şükrü Sözen, İYİ Parti Milletvekili Tuğba Vural
Çokal ve meclis üyesi adaylarıyla birlik ve beraberlik içinde yerel seçim çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Sözen ve beraberindekiler İbrahim Sözen
Caddesi'ndeki esnafı ile Yemişli
ile Sorgun
mesire alanında vatandaşlarla biraraya geldi. Başkan Sözen ve Milletvekili Çokal, piknik masalarına oturarak Manavgatlılarla sohbet etti, hatırlarını sordu. Esnaflar Başkan Sözen ve milletvekili Çokal'a, Türkiye
'nin güç ekonomik şartları altında kepenk kapatmamanın mücadelesini verdiklerini söyledi. Esnaf ve vatandaşlar, ziyaretlerden memnuniyetlerini belirterek Sözen ve Çokal'a teşekkür etti. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 09:54 Kaynak: İHA
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