Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

40 dakika önce

Manavgat Belediye Başkanı ve Millet İttifakı Manavgat Belediye Başkan Adayı Şükrü Sözen, seçim çalışmalarını sürdürdü.

Yerel Seçimlere Doğru, System.String[]
Manavgat Belediye Başkanı ve Millet İttifakı Manavgat Belediye Başkan Adayı Şükrü Sözen, seçim çalışmalarını sürdürdü.

Millet İttifakı Manavgat Belediye Başkan Adayı Şükrü Sözen, İYİ Parti Milletvekili Tuğba Vural Çokal ve meclis üyesi adaylarıyla birlik ve beraberlik içinde yerel seçim çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Sözen ve beraberindekiler İbrahim Sözen Caddesi'ndeki esnafı ile Yemişli ile Sorgun mesire alanında vatandaşlarla biraraya geldi. Başkan Sözen ve Milletvekili Çokal, piknik masalarına oturarak Manavgatlılarla sohbet etti, hatırlarını sordu. Esnaflar Başkan Sözen ve milletvekili Çokal'a, Türkiye'nin güç ekonomik şartları altında kepenk kapatmamanın mücadelesini verdiklerini söyledi. Esnaf ve vatandaşlar, ziyaretlerden memnuniyetlerini belirterek Sözen ve Çokal'a teşekkür etti. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 09:54 Kaynak: İHA

Milletvekili, Şükrü Sözen, belediye başkan adayı, Manavgat, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP Mersin Milletvekili Başarır, Erdoğan'a 33 Liralık Tazminat Davası Açtı Evinde Su Akmayan Vatandaş Belediye Başkanı'na İsyan Etti: Cenabet Geziyorum

Son Dakika! Tanzim Satışta Bakliyat Fiyatları Belli Oldu Husumetlisini Sokak Ortasında Öldürdü, Saklandığı Kümeste Yakalandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.2.2019 10:34:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]