Yerel Seçimlere Doğru

AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek
, ziyaret ettiği Derebucak
ilçesinde Cumhur İttifakı'na destek istedi.
Milletvekili Akyürek, ilçeye bağlı Gencek
, Pınarbaşı, Göynek, Çamlık
mahallelerini ziyaret etti. Akyürek, kendisine eşlik eden Cumhur ittifakı Belediye Başkan adayı Ahmet Kısa
ve partililerle birlikte ziyaret ettiği mahallelerde, vatandaşlarla ve esnafla buluştu.
Akyürek, ziyaretinde kahvehane ve çay bahçelerindeki vatandaşlarla sohbetinde yaptığı konuşmasında, Cumhur İttifakı'nın 15 Temmuz gecesi halkın darbeye karşı verdiği şanlı direnişin doğal sonucu olarak ortaya çıktığını belirtti.
Akyürek, Türkiye
'nin artık kendi insansız hava araçlarını, helikopterlerini, toplarını yapar hale geldiğini, Suriye
ve Kuzey Irak
'ta gerçekleştirilen birçok operasyonda yerli silah sistemleri ve hassas güdümlü mühimmatların kullanıldığını, gelinen noktanın gurur verici olduğunu söyledi.
Akyürek, ziyaretlerinde ilçede bulunan ve bölge ekonomisine önemli katkıları olan bir av tüfeği imalathanesini de ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.