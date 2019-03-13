Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

38 dakika önce

Keşap Belediye Başkanı ve AK Parti Keşap Belediye Başkan Adayı Mehmet Emür, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

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Keşap Belediye Başkanı ve AK Parti Keşap Belediye Başkan Adayı Mehmet Emür, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Emür, bir restoranda gerçekleştirilen toplantıda, muhtarların istek ve sorunlarını dinledi.

Emür, mahalle muhtarlarıyla iyi ilişkiler içerisinde olduklarını belirterek, "Muhtarlık hem vatandaşına hem devletine yakın ilk kurumdur. Gösterdiğiniz bu cesaretten dolayı hepinizi kutluyorum. Sonuçta bu bir hizmet yarışıdır. Herkes mahallesinde yaşayan halkına daha iyi hizmet verebilmek için bu yarışa giriyor. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde kazanan Keşap olsun." dedi.

Emür, aday olan mahalle muhtarlarına yerel seçimler için başarı dileğinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 01:50 Kaynak: AA

Mehmet Emür, belediye başkan adayı, AK Parti, Keşap, Güncel
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