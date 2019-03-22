Yerel Seçimlere Doğru

Büyük Birlik Partisi
(BBP
) Halkapınar
'da yerel seçim mitingi düzenledi.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Haşim Yanar mitingde yaptığı konuşmasında BBP Halkapınar Belediye Başkan Adayı İsmet Uysal
'a kefil olduklarını ve yerel seçimlerde destek istediklerini söyledi.
Vatandaşlardan Cumhur İttifakı'ndan olmayan belediyelere hizmet gitmeyeceği dedikodularına itibar etmemelerini isteyen Yanar konuşmasının devamında şunları söyledi:
"BBP olarak, Türkiye
genelinde büyükşehirlerde ve özellikle Güneydoğu Anadolu
Bölgesinde PKK
'nın siyasi uzantısı HDP
'nin seçim kazanma ihtimalinin bulunduğu yerlerde Cumhur İttifakı'na destek veriyoruz. Bizim Konya
Büyükşehir'de başkan adayımız yok biz Cumhur ittifakı adayını destekliyoruz. dolayısı ile biz Cumhur ittifakından alacaklıyız. Biz AK Parti
'den de, Milliyetçi Hareket Partisinden alacaklıyız. Bizim bütün bu alacaklarımızı, Halkapınar'da seçimi kazandıktan sonra ve kazandığımız diğer tüm ilçelerde BBP'li belediyelere hizmet olarak Cumhur İttifakı'ndan geri alacağız geri isteyeceğiz. Bunun sözünü BBP. Genel Merkezi adına veriyorum."