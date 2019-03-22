Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

16 dakika önce

Büyük Birlik Partisi (BBP) Halkapınar'da yerel seçim mitingi düzenledi.

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Büyük Birlik Partisi (BBP) Halkapınar'da yerel seçim mitingi düzenledi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Haşim Yanar mitingde yaptığı konuşmasında BBP Halkapınar Belediye Başkan Adayı İsmet Uysal'a kefil olduklarını ve yerel seçimlerde destek istediklerini söyledi.

Vatandaşlardan Cumhur İttifakı'ndan olmayan belediyelere hizmet gitmeyeceği dedikodularına itibar etmemelerini isteyen Yanar konuşmasının devamında şunları söyledi:

"BBP olarak, Türkiye genelinde büyükşehirlerde ve özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesinde PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin seçim kazanma ihtimalinin bulunduğu yerlerde Cumhur İttifakı'na destek veriyoruz. Bizim Konya Büyükşehir'de başkan adayımız yok biz Cumhur ittifakı adayını destekliyoruz. dolayısı ile biz Cumhur ittifakından alacaklıyız. Biz AK Parti'den de, Milliyetçi Hareket Partisinden alacaklıyız. Bizim bütün bu alacaklarımızı, Halkapınar'da seçimi kazandıktan sonra ve kazandığımız diğer tüm ilçelerde BBP'li belediyelere hizmet olarak Cumhur İttifakı'ndan geri alacağız geri isteyeceğiz. Bunun sözünü BBP. Genel Merkezi adına veriyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 04:09 Kaynak: AA

Halkapınar, Büyük Birlik Partisi, Güncel
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