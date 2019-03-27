Yerel Seçimlere Doğru

AK Parti
İl Teşkilatı tarafından düzenlenen "AK yürüyüş" programı devam etti. Yeni Mahalle
'den başlayan yürüyüşe, AK Parti Karabük
milletvekilleri Cumhur Ünal
ve Niyazi Güneş
, İl Başkanı İsmail Altınöz, AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Burhanettin Uysal
, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Yürüyüş sonunda milletvekilleri ve Uysal birer konuşma yaparak seçimlerde destek istedi.
Uysal daha sonra İsmail Altınöz ile ev ziyaretleri yaptı, Organize Sanayi Sitesi'nde esnaf gezdi, Kapullu'da vatandaşlarla buluşarak projelerini anlattı. MHP
'nin seçim çalışmaları
Karabük Belediye Başkanı ve MHP Karabük Belediye Başkan adayı Rafet Vergili
, seçim çalışmalarını sürdürüyor.
Aydınlıkevler Mahallesinde ev toplantıları gerçekleştiren Vergili, projelerini anlatarak destek istedi.
Yeşil ve Kayabaşı
mahallelerine de giderek vatandaşlarla buluşan Vergili, ayrıca kent merkezinde iş hanlarındaki esnaf ve İl Özel İdaresi personelini ziyaret etti. Dursun Altıparmak
'tan mahalle ziyareti
Millet İttifakı'nın İYİ Parti
'li Karabük Belediye Başkan adayı Dursun Altıparmak, seçim çalışmalarını Fatih Mahallesi
'nde sürdürdü. Mahalle Meydanında halka seslenen Altıparmak, projelerinden bahsetti.
Seçimlerde destek isteyen Altıparmak, mahalle sakinlerinin sorunlarını giderme sözü verdi.
Öte yandan Saadet Partisi
Karabük Belediye Başkan adayı Mehmet Yüce
ve Büyük Birlik Partisi
Karabük Belediye Başkan adayı Mahmut Malkoç
, seçim çalışmaları kapsamında esnaf ve ev ziyaretlerinde bulundu.