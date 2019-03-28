Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

1 saat önce

AK Parti Milletvekili Recep Uncuoğlu ve Cumhur İttifakı AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem Yüce, Söğütlü ilçesinde düzenlenen mitinge katıldı.

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AK Parti Milletvekili Recep Uncuoğlu ve Cumhur İttifakı AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem Yüce, Söğütlü ilçesinde düzenlenen mitinge katıldı.

Mitingde konuşan Uncuoğlu, "31 Mart'a az bir süre kaldı. 17 yıllık süreçte ülkemizin kazanımları ortadadır. İnşallah hem büyükşehir hem de ilçe adaylarımız şehrimizi imar edecek. İnşallah 31 Mart seçimlerinin ardından 4 buçuk yıl seçim yok. Hızla hizmetlerimizi milletimizle buluşturmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Ekrem Yüce de ilçe belediyesiyle Söğütlü'ye değer katacak çalışmalar yapacaklarını anlatarak, "Biz makam ve mevki için değil, milletimizin hizmetinde olmak için yollara düştük. İlçe belediyemizle Söğütlü'ye değer katacak çalışmalar gerçekleştireceğiz. Hemşehrilerimizin hizmetine amade olacağız." şeklinde konuştu.

Cumhur İttifakı AK Parti Söğütlü Belediye Başkan Adayı Koray Oktay Özten ise "İnşallah 31 Mart'ta Söğütlü'den güçlü bir destek alacağız." ifadelerini kullandı.

Programa, Söğütlü Belediye Başkanı Hüseyin Genç, AK Parti Söğütlü İlçe Başkanı Selçuk Kurt ve vatandaşlar katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 04:51 Kaynak: AA

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