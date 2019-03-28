Yerel Seçimlere Doğru

AK Parti Milletvekili Recep Uncuoğlu
ve Cumhur İttifakı AK Parti Sakarya
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem Yüce
, Söğütlü
ilçesinde düzenlenen mitinge katıldı.
Mitingde konuşan Uncuoğlu, "31 Mart'a az bir süre kaldı. 17 yıllık süreçte ülkemizin kazanımları ortadadır. İnşallah hem büyükşehir hem de ilçe adaylarımız şehrimizi imar edecek. İnşallah 31 Mart seçimlerinin ardından 4 buçuk yıl seçim yok. Hızla hizmetlerimizi milletimizle buluşturmaya devam edeceğiz." diye konuştu.
Ekrem Yüce de ilçe belediyesiyle Söğütlü'ye değer katacak çalışmalar yapacaklarını anlatarak, "Biz makam ve mevki için değil, milletimizin hizmetinde olmak için yollara düştük. İlçe belediyemizle Söğütlü'ye değer katacak çalışmalar gerçekleştireceğiz. Hemşehrilerimizin hizmetine amade olacağız." şeklinde konuştu.
Cumhur İttifakı AK Parti Söğütlü Belediye Başkan Adayı Koray Oktay Özten
ise "İnşallah 31 Mart'ta Söğütlü'den güçlü bir destek alacağız." ifadelerini kullandı.
Programa, Söğütlü Belediye Başkanı Hüseyin Genç
, AK Parti Söğütlü İlçe Başkanı Selçuk
Kurt ve vatandaşlar katıldı.