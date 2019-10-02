Son Dakika Haberleri: Yerin altında kalbine yenilen madenci defnedildi
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Yerin altında kalbine yenilen madenci defnedildi

56 dakika önce

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren madenci toprağa verildi.

Yerin altında kalbine yenilen madenci defnedildi, System.String[]

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren madenci toprağa verildi.

Dün, maden ocağında kömür üretiminde çalıştığı sırada rahatsızlanan Erdal Durdu'nun (42) cenazesi, Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinden alınarak, Gökçebey ilçesine bağlı Bakacakkadı beldesindeki Örmeci köyüne getirildi.

Durdu için burada helallik alındı, dua okundu.

Durdu'nun cenazesi köy camisinde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Törene, Durdu'nun ailesinin yanı sıra Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, TTK Genel Müdür Yardımcısı İsmail Güner, TTK Üzülmez Müessese Müdürü Murat Köseoğlu ile sendika yöneticileri, mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Evli ve iki çocuk babası Durdu'nun 19 yıllık madenci olduğu öğrenildi.

Olay

Dün, maden ocağında kömür üretiminde çalıştığı sırada rahatsızlanan Durdu, mesai arkadaşları tarafından yukarı çıkarılarak kuruma ait ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine götürülmüş, kalp krizi geçirdiği belirlenen Durdu, burada yapılan müdahalenin ardından Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edilmişti.

Durdu, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

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Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 06:30 Kaynak: AA
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