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Yerköy Belediyesi yasaklı ırk sokak köpeklerini topluyor - Son Dakika

Yerköy Belediyesi yasaklı ırk sokak köpeklerini topluyor

31.12.2021 11:19
Yerköy Belediyesi yasaklı ırk sokak köpeklerini topluyor

Yerköy'de zabıta ile İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Bürosu ekipleri, yasaklı ırk sokak hayvanlarının toplanması için çalışma başlattı.

Yerköy'de zabıta ile İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Bürosu ekipleri, yasaklı ırk sokak hayvanlarının toplanması için çalışma başlattı.

Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, ilçe merkezinde bulunan yasaklı ırk olarak belirlenen sahipsiz köpeklerin toplanarak belediyeye ait geçici hayvan barınağına götürüldüğünü söyledi.

Yapılan çalışmaların halkının güvenliği ve sağlığı için olduğunu aktaran Yılmaz, "Ekiplerimiz yapılan ihbarları değerlendiriyor. Toplanan hayvanların uygun koşullarda barınması sağlanıyor. Gerekli tedavileri ve bakımları yapılarak, rehabilite edilmekte." dedi.

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Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Zabıta, Yerköy, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yerköy Belediyesi yasaklı ırk sokak köpeklerini topluyor - Son Dakika


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