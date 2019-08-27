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Yerköy'de kanalizasyon ve içme suyu çalışmaları başladı

23 dakika önce

Yerköy Belediyesi, 5 mahalleyi kapsayan içme suyu ve kanalizasyon çalışması başlattı.

Yerköy'de kanalizasyon ve içme suyu çalışmaları başladı, System.String[]

Yerköy Belediyesi, 5 mahalleyi kapsayan içme suyu ve kanalizasyon çalışması başlattı.


60 Evler Mahallesinde çalışmanın başlatılması töreninde konuşan Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, 5 mahallede uzun zamandır içme suyu ve kanalizasyon sorunu olduğunu söyledi.

Çalışmaların bir yıl içinde tamamlanacağını ifade eden Yılmaz, "Karacaşar, 60 Evler, Yüzüncü Yıl, Hüyük ve Gençoğlu mahallelerimizin su ve kanalizasyon sorununu çözmek için çalışma başlattık. Altyapı tamamlandıktan sonra kaldırım ve yol yapımı başlayacak. Bizler ilçemize hizmet etmek için geldik. 4 aylık belediye başkanlığımız süresi boyunda bir çok hizmeti yerine getirdik ve getirmeye de devam edeceğiz." dedi.


Törene, Belediye Başkan Yardımcıları Cemil Kaplan ve Oktay Yılmaz, İlçe Müftüsü Mustafa Akdaş, Kale Seramik Sosyal ve İdari İşler Müdürü Ekrem Demirarslan, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Ferhat Yılmaz, Karacaşar, Yerköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 02:18 Kaynak: AA
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