, yerli baz istasyonuna "yabancı" kalmadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel , yerli baz istasyonuna 'yabancı' kalmadı - Son Dakika

, yerli baz istasyonuna "yabancı" kalmadı

6 saat önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "100 birimlik fiber yatırımın, 50-55 birimi yatırım değil de ödenen harçtan oluşuyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "100 birimlik fiber yatırımın, 50-55 birimi yatırım değil de ödenen harçtan oluşuyor. Herkesin kafasına göre harç belirlediği bir sistemde değil, eşit ve adil bir şekilde fiberin yaygınlaşması için gerekeni yapacağız." dedi.

Vodafone Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgeleri'nde toplam 250 ULAK baz istasyonunu canlıya alarak ticari şebekesinde en fazla aktif ULAK baz istasyonuna sahip operatör oldu.

Vodafone'un canlıya aldığı ULAK baz istasyonları için Rize'de düzenlenen açılış törenine katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan açılıştaki konuşmasında, yapılan 4,5G ihalesinden bu yana ulaşılan çift haneli yerlilik ve millilik rakamlarının tesadüf olmadığını bildirdi.

Vodafone'un yaptığı bu çalışmanın kendileri için önemli olduğunu belirten Sayan, şunları kaydetti:

"Hem haberleşme teknolojilerinde hem siber güvenlikte kullanılan teknolojilerin yerliliği ve milliliği, ülke savunması kadar önemli. 4,5G'de olacaksınız ki, 5G ve ilerleyen teknolojilerde daha ileri gidebilelim. Bunların olmazsa olmazı, altyapı. Fiber altyapının başta 5G ve ileri teknolojilere hazır olması gerek. Geniş bant internet 2018 yılında en az bir milyon yeni haneye ulaştı, bu yıl firmalara verdiğimiz hedefler var.

Sadece bir firmaya 1 milyon 200 bin hedefi vermiştik, bunun gerçekleştiğini görüyoruz. 100 birimlik fiber yatırımın, 50-55 birimi yatırım değil de ödenen harçtan oluşuyor. Herkesin kafasına göre harç belirlediği bir sistemde değil, eşit ve adil bir şekilde fiberin yaygınlaşması için gerekeni yapacağız."

Çekilen fiber hatların her birinde 96 tane kıl olduğunu bildiren Sayan, Türkiye'de eve kadar fiber kıl uzunluğunun istatistiki bilgi tutulmadığını dile getirdi.

Sayan, "Önümüzdeki sene başında harçların da makul seviyeye gelmesi ile, yapmış olduğumuz yatırımların direkt fiber olarak olması için önümüze gelen fırsatı değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

"Datamızın Türkiye'de kalması, yerli donanım ve yazılımların olması, olmazsa olmazımız"

ULAK'ın sektörün tüm paydaşlarının katkısıyla, 5G'nin uçtan uca yerli ve milli olması ile ilgili hedeflerini yükselttiğine dikkati çeken Sayan, "Biz de haziran ayına kadar ilk testlerin yapılması ile ilgili süre koyduk. Haziran ayında yerli ve milli 5G ile ilgili testleri de beraber yapıyor olacağız." diye konuştu.

5G'nin başarılı olması için 4,5G'deki gelişmelerin önemine dikkati çeken Sayan, bu anlamda 4,5G'yi çok önemsediklerini anlattı.

Sayan, internetin güvenli kullanımı noktasında herkese önemli görevler düştüğünü belirterek, "Datamızın Türkiye'de kalması, yerli donanım ve yazılımların olması, olmazsa olmazımız. Türkiye'nin verisinin Türkiye'de kalması, tüketen değil üreten büyük Türkiye hayalini, Cumhurbaşkanımızın çizdiği vizyon çerçevesinde Rize'den yeniden vurgulamak istiyorum. Üç operatörümüzün de yerlilik ve milliliğe katkıları daha fazla olmalı. " ifadelerini kullandı.

Toplantı sonrası, Bakan Sayan'ın katılımıyla Vodafone'un Rize Çayeli sahilinde kurduğu ULAK baz istasyonu törenle hizmete açıldı.

, yerli baz istasyonuna yabancı kalmadı

Ömer Fatih Sayan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 04:06 Kaynak: AA
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