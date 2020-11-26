ERÜ'de Covid-19'a karşı geliştirilen aşı adayının 2'nci dozu yapıldı - Son Dakika

ERÜ'de Covid-19'a karşı geliştirilen aşı adayının 2'nci dozu yapıldı

26.11.2020 10:26

ERÜ'de Covid-19'a karşı geliştirilen aşı adayının 2'nci dozu yapıldı Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yeni tip korona virüse(Covid-19) karşı geliştirilen ve 5 Kasım 2020'de Faz 1 çalışmalarına başlanılarak gönüllülere ilk dozu yapılan...

ERÜ'de Covid-19'a karşı geliştirilen aşı adayının 2'nci dozu yapıldı

KAYSERİ - Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yeni tip korona virüse(Covid-19) karşı geliştirilen ve 5 Kasım 2020'de Faz 1 çalışmalarına başlanılarak gönüllülere ilk dozu yapılan inaktif aşı adayının 2'nci dozu yapıldı.

Erciyes Üniversitesi ERAGEM'de covid-19'a karşı geliştirilen, Koçak Farma'da GMP şartlarında üretimi yapılan ve Sağlık Bakanlığı tarafından desteklenen inaktif aşı adayının 2'nci dozu ERÜ İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde yapıldı. İlk dozu 5 Kasım 2020'de gönüllü olan Nazif Durna'ya yapılan aşı adayının 2'inci dozu ise 21'nci günün ardından yine gönüllü Nazif Durna'ya uygulandı. Aday aşının 2'nci doz uygulaması yapılan Nazif Durna, konuşmasında ilk doz uygulamasından sonra hiçbir yan etki görülmediğini belirterek, aşı adayı için gönüllülere seslenerek herkesi gönüllü olmaya davet etti.

Durna, "İlk doz aşıdan sonra bugün ikinci doz uygulandı. İlk dozda hiçbir yan etki görülmedi. Normal hayatıma bu süreçte devam ettim. Aralık ayında gerekli sonuçların alınacağına inanıyorum. Yerli ve milli aşımızda emeği geçen tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum. Vatanımıza ve milletimize inşallah hayırlı olur" dedi.

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ise konu ile ilgili yaptığı açıklamasında ilk dozu uygulanan aday aşının gönüllüler üzerinde hiçbir yan etkisinin görülmediğini söyledi. Rektör Çalış, şunları kaydetti:

"Üniversitemizde Covid-19'a karşı geliştirdiğimiz aday aşımızın Faz 1 çalışması devam etmekteydi. İlk doz uygulamamız yapılmıştı. Bugün ise ilk dozu uyguladığımız gönüllümüze, ikinci dozu uygulamış bulunmaktayız. İlk doz uygulamamız çok iyi sonuçlar verdi. Gönüllümüzde hiçbir yan etki görülmedi. Bu başarıyı ikinci doz uygulamasından sonrada bekliyoruz. İkinci doz uygulamasından sonrada bu başarımızı elde edersek, Aralık ayı ortasında Faz 2 çalışmasına hızlı bir şekilde geçeriz ve daha sonra da Faz 3 çalışmalarına başlar, vatandaşlarımız ile yerli ve milli aşımızı buluşturmuş oluruz diye ümit etmekteyiz. Gönüllü olmak için birçok vatandaşımız başvuru adreslerini bizlere sormakta. Bu kapsamda aday aşımızın gönüllü başvuruları İKUM'da devam etmektedir."

Erciyes Üniversitesi tarafından covid-19'a karşı geliştirilen inaktif aday aşısının 1'inci dozu 18-55 yaş arasında sağlıklı ve daha önce covid-19 hastalığını geçirmemiş toplam 44 gönüllüye uygulandı. 21'inci günü dolduran gönüllülere ise 2'inci doz uygulaması belirli aralıklar ile uygulanmaya devam edilecek.

Aday aşının Faz 1 çalışmasının 14 Aralık 2020 tarihinde bitirilerek, Aralık ayının 2'inci haftası gibi Faz 2 çalışmalarına geçilmesi planlanmakta.

ERÜ'de Covid-19'a karşı geliştirilen aşı adayının 2'nci dozu yapıldı
ERÜ'de Covid-19'a karşı geliştirilen aşı adayının 2'nci dozu yapıldı
ERÜ'de Covid-19'a karşı geliştirilen aşı adayının 2'nci dozu yapıldı
ERÜ'de Covid-19'a karşı geliştirilen aşı adayının 2'nci dozu yapıldı
ERÜ'de Covid-19'a karşı geliştirilen aşı adayının 2'nci dozu yapıldı
ERÜ'de Covid-19'a karşı geliştirilen aşı adayının 2'nci dozu yapıldı

Erciyes Üniversitesi, Koronavirüs, araştırma, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ERÜ'de Covid-19'a karşı geliştirilen aşı adayının 2'nci dozu yapıldı - Son Dakika


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