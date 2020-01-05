Yerli filmler 2019 yılında yine zirvede - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Yerli filmler 2019 yılında yine zirvede - Son Dakika

Yerli filmler 2019 yılında yine zirvede

7 saat önce

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, Türk sinemasında yerli filmlerin izleyici sayısının yabancı filmleri geride bıraktığını belirterek, "Türk sinemasında geçtiğimiz yıl yerli film izleyici sayısı 33,6 milyon, yabancı film izleyici sayısı ise 25,9 milyon oldu" açıklamasında bulundu.

Yerli filmler 2019 yılında yine zirvede, System.String[]

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, Türk sinemasında yerli filmlerin izleyici sayısının yabancı filmleri geride bıraktığını belirterek, "Türk sinemasında geçtiğimiz yıl yerli film izleyici sayısı 33,6 milyon, yabancı film izleyici sayısı ise 25,9 milyon oldu" açıklamasında bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; hazırlanan yeni sinema kanunu ile getirilen düzenlemelerle yapımcı ve salon işletmecileri arasındaki anlaşmazlıklar giderildi. Bakanlığın uygulamaya koyduğu, 'Sinema Bilet Takip Sistemi' ile sektördeki şeffaflık problemi de ortadan kalktı. Beyaz perdedeki bu sorunların çözümü ile birlikte sinema filmleri vizyondaki yerlerini aldı, sinema salonları da izleyicilerine kavuştu. 2019 yılında 147 yerli film ve 260 yabancı film vizyona girerken toplam vizyona giren film sayısı ise 407 oldu. Türk sineması 2019'da 980 milyon liralık gişe hasılatı ile bugüne kadar ki en yüksek değerini yakalarken, izleyici sayısı da toplamda 59,5 milyon oldu. Bunların 33.6 milyonu yerli film, 25.9 milyonu ise yabancı film izleyicinden oluştu.

YERLİ FİLM İZLENME ORANINDA TÜRKİYE YİNE BİRİNCİ

Yerli film izlenme oranında Avrupa'da 8 yıldır birinciliği bırakmayan Türkiye, 2019 yılında yüzde 55 izlenme oranı ile Avrupa'daki yerini yine korudu. Yerli filmler arasında yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin'in yaptığı ve başrolünde Aras Bulut İynemli'nin yer aldığı '7. Koğuştaki Mucize' 5,3 milyon kişi tarafından izlenerek 2019 yılının en çok izlenen filmi oldu. Yerli animasyon filmi olan 'Kral Şakir Korsanlar Diyarı' ise 2,1 milyon izleyiciye ulaştı. 2019 yılında en çok izlenen 10 filmin ise 6'sını yerli filmler oluşturdu. Sinema sahnelerinin en çok izleyici ağırladığı filmler 2019 yılında sırasıyla; '7. Koğuştaki Mucize', 'Recep İvedik 6', 'Organize İşler Sazan Sarmalı', 'Avengers: Endgame', 'Kral Şakir Korsanlar Diyarı', 'Joker', 'Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu', 'Mucize 2 Aşk', 'Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw' ile 'Karlar Ülkesi II' oldu.

ANİMASYON FİLMLERDEN BÜYÜK BAŞARI

Türk sinemasında animasyon filmlerin toplam izleyici sayısı 8,7 milyona, toplam seyirci içindeki payı ise yüzde 12,4'e ulaştı. 'Kral Şakir Korsanlar Diyarı' ve 'Karlar Ülkesi II' en çok izlenen 10 film arasında yer alırken, 27 Aralık'ta vizyona giren 'Rafadan Tayfa: Göbeklitepe' filmi ilk haftasında 950 bini aşan seyirci tarafından izlenerek senenin en iyi açılışını yapan animasyon filmi oldu. Bakanlığın hayata geçirdiği 'Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın' projesi kapsamında ise, 2019 yılında ülke genelinde 1 milyon öğrenci sinema ile tanıştı.


Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 10:05 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bakan Varank "sürücüsüz tarım aracı" ve "kaya kamyonu"nu test etti
Üst düzey Türk yetkili: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kasım Süleymani için "şehit" ifadesini kullanmadı Onyekuru'dan Fenerbahçe'ye transfer yanıtı: Galatasaray'dan başka takımda oynamam TOGG'un bulmacasını çözen ilk 51 kişiye, isme özel hediye verilecek

Son Dakika Haberleri
17:07 Mardin'de otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı - Son Dakika Haber
17:03 Akşener: "Çok şey başardık" - Son Dakika Haber
16:58 Dili sürçen Netanyahu: İsrail'i nükleer güce dönüştürüyoruz - Son Dakika Haber
16:58 Türkiye'de her gün 9 kişi intihar ediyor; Avrupa ülkelerinde intihar oranı ne? - Son Dakika Haber
16:56 İran Meclisi'nde "ABD'ye ölüm" sloganları - Son Dakika Haber
16:36 Son Dakika: ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Süleymani suikastı açıklaması: İran mesajı aldı - Son Dakika Haber
16:30 Kasım Süleymani'nin öldürülmeden hemen önce yazdığı not ortaya çıktı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2020 17:12:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yerli filmler 2019 yılında yine zirvede - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]