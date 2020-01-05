Yerli filmler 2019 yılında yine zirvede - Son Dakika

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, Türk sinemasında yerli filmlerin izleyici sayısının yabancı filmleri geride bıraktığını belirterek, "Türk sinemasında geçtiğimiz yıl yerli film izleyici sayısı 33,6 milyon, yabancı film izleyici sayısı ise 25,9 milyon oldu" açıklamasında bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; hazırlanan yeni sinema kanunu ile getirilen düzenlemelerle yapımcı ve salon işletmecileri arasındaki anlaşmazlıklar giderildi. Bakanlığın uygulamaya koyduğu, 'Sinema Bilet Takip Sistemi' ile sektördeki şeffaflık problemi de ortadan kalktı. Beyaz perdedeki bu sorunların çözümü ile birlikte sinema filmleri vizyondaki yerlerini aldı, sinema salonları da izleyicilerine kavuştu. 2019 yılında 147 yerli film ve 260 yabancı film vizyona girerken toplam vizyona giren film sayısı ise 407 oldu. Türk sineması 2019'da 980 milyon liralık gişe hasılatı ile bugüne kadar ki en yüksek değerini yakalarken, izleyici sayısı da toplamda 59,5 milyon oldu. Bunların 33.6 milyonu yerli film, 25.9 milyonu ise yabancı film izleyicinden oluştu.

YERLİ FİLM İZLENME ORANINDA TÜRKİYE YİNE BİRİNCİ

ANİMASYON FİLMLERDEN BÜYÜK BAŞARI

Türk sinemasında animasyon filmlerin toplam izleyici sayısı 8,7 milyona, toplam seyirci içindeki payı ise yüzde 12,4'e ulaştı. 'Kral Şakir Korsanlar Diyarı' ve 'Karlar Ülkesi II' en çok izlenen 10 film arasında yer alırken, 27 Aralık'ta vizyona giren 'Rafadan Tayfa: Göbeklitepe' filmi ilk haftasında 950 bini aşan seyirci tarafından izlenerek senenin en iyi açılışını yapan animasyon filmi oldu. Bakanlığın hayata geçirdiği 'Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın' projesi kapsamında ise, 2019 yılında ülke genelinde 1 milyon öğrenci sinema ile tanıştı.