Yerli solunum cihazları Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde kullanılmaya başlanacak - Son Dakika

Yerli solunum cihazları Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde kullanılmaya başlanacak

Yerli solunum cihazları Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde kullanılmaya başlanacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılan Kartal Dr.

Yerli solunum cihazları Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde kullanılmaya başlanacak

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılan Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi içinden görüntülendi

İSTANBUL - Yerli üretim solunum cihazlarından bazıları, açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesine gönderildi. Salgın döneminde Türk mühendisler ve Türk şirketlerin çabasıyla üretilen yerli solunum cihazları, hastane personeline verilecek eğitimin ardından kısa sürede kullanılmaya başlanacak. Öte yandan geçtiğimiz Cumartesi günü açılışı gerçekleştirilen Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi havadan görüntülendi.

Korona virüs salgını sürecinde hastanelere destek sağlanması için Türk şirket ve Türk mühendislerin çabasıyla üretilen ve yerli ve milli solunum cihazlarından bazıları Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesine gönderildi. Arçelik, ASELSAN, Baykar ve Biosys mühendislerinin seferberliğiyle üretilen mekanik ventilatör cihazını kullanacak hastane personel için bir eğitim süreci olacak. Cihaz hakkında bilgilendirilen personeller kısa sürede yerli solunum cihazlarını kullanmaya başlayacak.

Yerli solunum cihazlarının Türkiye'ye hayırlı olmasını dileyen Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Recep Demirhan, "Pandemi sürecinde sağlık altyapısı destek konusunda bizlere ihtiyaçlarımız soruldu. Bizler de yoğun bakımlarda ventilatör konusunda istekli olduğumuzu, eksik olabileceğimizi söyledik. Bakanlığımız yurt dışından ithal için cihaz başvuruları yaptı ama genelde dünyanın ülkelerinden ihtiyaç talebi olduğu için üretici firmalar bunlara olumsuz cevap verdi. Bunun üzerine Cumhurbaşkanlığımızın önderliğinde Sağlık Bakanımız 'biz kendi milli cihazımızı üretelim' fikri ortaya atıldı. Dört tane büyük şirket, İHA SİHA'ları üreten BAYKAR koordinasyonunda dört şirket bir araya gelerek yaklaşık bin tane bilgisayar mühendisini ve mekanik mühendisi çalıştırarak bizim yerli ve milli solunum cihazımızı ürettiler. Cihazı biraz önce test ettim, hakikaten mükemmel. Çok güzel bir cihaz, vatanımıza ülkemize hayırlı olsun bu cihaz. Cihazdan kullanan hastaneler var. Bizden önce açılan Başakşehir Şehir Hastanesinde, Yedikule hastanesinde var. Hakikaten oradaki arkadaşlar da bu cihazdan çok memnunlar. Cihazlar bize yeni geldi, cihazların teslimatını aldık. Yarın öbür gün eğitimlerini vereceğiz kullanıcı arkadaşlara. Onlar kullanmayı öğrendikten sonra cihazlar bu yoğun bakımlarımızda kullanılacak" dedi.

Yerli solunum cihazlarının avantajlarından bahseden Prof. Dr. Recep Demirhan, "Kartal Şehir Hastanesi çok büyük bir hastane. 1105 yatağı var, 45 tane ameliyathanesi var. Her gün yaklaşık olarak 180 - 200 kişi burada ameliyat olabiliyor. Bu hastaların bir kısmına yoğun bakım ihtiyacı hasıl olabiliyor. Yoğun bakımlarda da anestezi ve yoğun bakım mekanik ventilatör solunum cihazlarına ihtiyaç duyuluyor. Bunların bu cihazların bu hastanelerde olmasının çok büyük avantajı var. Her türlü ameliyatı rahatça yapabiliyorsunuz. Ameliyat sonrası dönemde desteğinizde hiçbir sıkıntı olmayacağınızı bildiğiniz için bu cihazlar oldukça önemli. Yerli olması da bizler için son derece önemli. Bu cihazlar İnşallah vatanımıza milletimize hayırlı olur" dedi.

Başhekim Prof. Dr. Recep Demirhan ayrıca Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nin acil, travma, kanser cerrahisi, tıbbi onkoloji ve radyasyon onkolojisi tedavilerinin nitelikli şekilde yapıldığı bir hastane olduğunu belirtti.

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde aynı zamanda Sağlık Turizmi Servisi bulunuyor. Bu serviste yurt dışından getirilen yabancı hastaların tedavisinin yapılması planlanıyor.

Hastanenin endoskopi bölümüyle ilgili bilgi veren Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Emine Köroğlu, "Hastanenin endoskopi ünitesinde 11 işlem odası bulunmaktadır. Gastroskopi, kolonoskopi, polipektomi, stent takılması, kanamalara müdahale, beslenme tüpü takılması işlemleri yapılmaktadır" şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılışı gerçekleştirilen Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi drone ile havadan görüntülendi.

Recep Tayyip Erdoğan, Şehir Hastanesi, Lütfi Kırdar, Kartal, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 09:48 Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Yerli solunum cihazları Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde kullanılmaya başlanacak - Son Dakika

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