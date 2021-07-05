Yerli üreticilere damızlık teke desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentli hayvan üreticilerine ilk kez damızlık teke desteğinde bulundu. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, 134 yerli üreticiye 379 adet damızlık teke dağıttı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı önceleyen projelerle hem yerli üreticinin ekonomisine katkıda bulunmayı hem de Başkent ekonomisini canlandırmayı hedefliyor. Yerli üretimi teşvik eden projeleri hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi şimdi de 134 hayvan üreticisine ilk kez toplam 379 adet damızlık teke desteğinde bulundu.

Hedefte Ankara keçisi yetiştiriciliği üretimini ve tiftik kalitesini artırmak var

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, Ankara'nın en önemli simge değerinden biri olan "Ankara Keçisi" yetiştiriciliğini desteklemek, tiftik kalitesini ve miktarını artırmak, yetiştiricilere ekonomik olarak katkıda bulunmak amacıyla damızlık teke dağıttı. Ayaş, Güdül, Nallıhan, Beypazarı, Kızılcahamam, Çamlıdere, Kahramankazan, Çubuk, Kalecik, Altındağ, Keçiören, Elmadağ, Sincan, Polatlı, Haymana ve Bala ilçelerinde dağıtımı tamamlanan damızlık tekeler, "Halk Elinde Islah Projesi" kapsamında ıslah edilen tekelerden seçildi. - ANKARA