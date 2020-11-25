Yeryüzü Doktorları Suriyeli kadınlara ruh sağlığı desteği veriyor - Son Dakika

Yeryüzü Doktorları Suriyeli kadınlara ruh sağlığı desteği veriyor

25.11.2020 11:41
Yeryüzü Doktorları Suriyeli kadınlara ruh sağlığı desteği veriyor, System.String[]

Yeryüzü Doktorları, toplum merkezlerinde sunduğu psikososyal destek hizmeti ile savaştan etkilenen Suriyeli kadınlara yardımcı oluyor.

Yeryüzü Doktorları, toplum merkezlerinde sunduğu psikososyal destek hizmeti ile savaştan etkilenen Suriyeli kadınlara yardımcı oluyor.

Yeryüzü Doktorlarından yapılan açıklamaya göre, ihtiyaç sahibi bölgelerde sağlık hizmeti sunmaya devam edilirken, toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda psikososyal destek çalışmaları da gerçekleştiriliyor.

Uluslararası kuruluşlar ile ortak çalışılan İstanbul ve Kilis toplum merkezlerinde, Türkiye'de yaşayan sığınmacı/mültecilere yönelik, bireysel psikoterapi ve danışmanlık, psikoeğitim/destek grupları, çocuk dostu alan aktiviteleri, farkındalık artırma çalışmaları, vaka yönetimi ve yönlendirme hizmetleri sunuluyor.

Grup oturumları Suriyeli anneler için online yapılıyor

İstanbul Toplum Merkezi'nde Suriyeli anneler için psikososyal destek çalışmalarına salgın nedeniyle Anne Destek Atölyesi online oturumları ile devam ediliyor.

Haftada bir düzenlenen grup oturumları ile annelik ve aile ilişkileri konularının konuşulduğu atölyede; psikologlar, benzer sorunlar yaşamış Suriyeli anneleri bir araya getirerek, ortak sorunlara ortak çözümler bularak psikososyal destek çalışmalarını sürdürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeryüzü Doktorları Proje Koordinatörü Yunus Emre Yapıcı, Avrupa Birliği Sivil Koruma ve İnsani Yardım Operasyon Birimi ile gerçekleştirilen projede Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu ile çalıştıklarını belirtti.

Yapıcı, psikososyal destek çalışmalarıyla insanlara kriz ve savaş gibi zor süreçler nedeniyle yaşadıkları travmaları aşmaları konusunda yardımcı olmaya çalıştıklarını belirtti.

Atölyeye katılan annelerin değişimi evlerine de yansıyor

Anne Destek Atölyesi online oturumlarında verilen desteklerle olumlu değişim hikayelerinden de bahseden Yapıcı, şunları kaydetti:

"Hepimiz bir ev sahibi olmanın hayalini kurarız. Suriyeli bir aile de bunun hayalini kuruyordu. Borçlarını ödeyip eve yerleşmelerine tam bir yıl kala evlerinin bombalanması nedeniyle Suriyeli anne, 5 çocuğu ve eşi ile Türkiye'ye sığındı. Anne yaşadığı hayal kırıklıkları ve sıkıntılar sebebiyle mutsuz ve yalnız hissederken, kendine de zaman ayırmıyor ve kendi isteklerini umursamıyor, sadece ev işleri ile uğraşıyordu.

Anne Destek Atölyesi online oturumlarımız ile psikososyal destek verdiğimizi öğrenip, online oturumlarımıza katıldığında fark etti ki diğer anneler de onun gibi hissediyor, onun gibi duygulara sahip. Psikososyal destek oturumlarının ona kattığı iyi duygulardan bahseden anne, artık kendine zaman ayırdığını, canı kahve istediğinde içtiğini, arkadaşlarını görmek istediğinde de arkadaşlarıyla buluşabildiğini yani yapmak istediği ne varsa o an yapabildiğini söyledi. Aynı zamanda bu olumlu duygularının evine yansıdığını da ekledi."

Yapıcı, Yeryüzü Doktorları olarak psikososyal destek çalışmaları ile bu kişilerin iyilik hallerini korumak ve olası davranış bozukluklarının önüne geçmek için çalıştıklarını, yine bu kişilerin toparlanma, iyileşme süreçlerine katkı sağladıklarını belirtti.

Suriyeli, İstanbul, Türkiye, toplum, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yeryüzü Doktorları Suriyeli kadınlara ruh sağlığı desteği veriyor - Son Dakika


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