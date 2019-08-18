Son Dakika Haberleri: Yeşil sahada gelen ölüm
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Yeşil sahada gelen ölüm

1 saat önce

Başakpınar Şaban Tankurt Stadı'nda beldenin kulübü tarafından 1982 yılında bir futbol maçı esnasında saha içinde hayatını kaybeden oyuncusu Şaban Tankurt anısına futbol turnuvası düzenlendi.

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Başakpınar Şaban Tankurt Stadı'nda beldenin kulübü tarafından 1982 yılında bir futbol maçı esnasında saha içinde hayatını kaybeden oyuncusu Şaban Tankurt anısına futbol turnuvası düzenlendi.

Turnuvanın final maçını ise kulübün kurucularından Aziz Toker yönetti. Yarım saatlik iki devre halinde oynanan final maçının ilk yarısı bitip takımlar soyunma odasına giderken Aziz Toker, fenalaşarak yere yığıldı.

Toker'e ilk müdahele sahada bulunan ambulansta yapılarak Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Aziz Toker hayatını kaybetti.

Protokol üyelerinin önünde gerçekleşen olay sonrasında final maçı yarıda kaldı. Kulüp yöneticileri ve her iki takım oyuncuları hastaneye giderek acı haber karşısında büyük şok yaşadı.
Başakpınar, Futbol, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 11:59 
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