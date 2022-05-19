"Yeşil Vatan Tır"ı, ormanı öğrencilerin ayağına getirdi - Son Dakika
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"Yeşil Vatan Tır"ı, ormanı öğrencilerin ayağına getirdi

19.05.2022 00:35
"Yeşil Vatan Tır"ı, ormanı öğrencilerin ayağına getirdi

"Yeşil Vatan Tır"ı, ormanı öğrencilerin ayağına getirdi Orman Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'Yeşil Vatan Tır'ı, Mersin'in Erdemli ilçesinde çocukların ayağına ormanı getirdi.

"Yeşil Vatan Tır"ı, ormanı öğrencilerin ayağına getirdi

MERSİN - Orman Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'Yeşil Vatan Tır'ı, Mersin'in Erdemli ilçesinde çocukların ayağına ormanı getirdi.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz yıl bir çok ilde yaşanan orman yangınlarının ardından bilinçlendirme amaçlı 'Yeşil Vatan Tır'ı bu sene Türkiye turuna çıktı. Tur çerçevesinde Mersin Erdemli'ye gelerek Dr. Devlet Bahçeli Meydanı'na tırla taşınan malzemeler ve ekiplerin kurduğu alan ile çocuklara orman sevgisi aşılandı.

Özellikle ilk ve orta okul öğrencilerinin katılımının yoğun olarak sağlandığı etkinlikte çocuklar, ormanda yetişen ağaçları öğrenirken orman zararlısı böcekler ve yangında personellerin giydiği kıyafetleri de inceledi. Ayrıca kurulan geçici bahçede de öğrenciler fidan dikmeyi öğrendi.

Etkinlikle ilgili bilgi veren Erdemli Orman İşletme Müdürü Murat Körlü, "Orman Genel Müdürlüğümüzün gönderdiği 'Yeşil Vatan Tır'ı ilk ve orta öğretimdeki öğrencilerimize orman sevgisini aşılamak, faaliyetleri aktarmak için Türkiye'yi dolaşıyor. Tırımızla ormanı buraya getirdik. Bizim fidanlarımız çocuklarımızı doğa sevgisini kazanması ve nefes olmaları için bilgilendiriyoruz. Ormanda yetişen bütün bitki türlerinin özelliklerini anlatacağız. Fidan nasıl dikilir, ormana zararlı böceklerle ilgili ne yapıyoruz. 5 D sinema da ormancılık faaliyetleri aktarmaya çalışıyoruz" dedi.

Ormanları oluşturan ağaçları öğrendiklerini belirten öğrenciler, çok güzel bir etkinliğe katıldıklarını belirterek, herkesin doğaya sahip çıkıp korumasını istedi.

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Kaynak: İHA

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