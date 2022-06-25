Yeşil Yıldız Bağımlılıklarla Mücadele Derneği Genel Başkanı Öğer Açıklaması - Son Dakika
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Yeşil Yıldız Bağımlılıklarla Mücadele Derneği Genel Başkanı Öğer Açıklaması

25.06.2022 12:37
Yeşil Yıldız Bağımlılıklarla Mücadele Derneği Genel Başkanı Öğer Açıklaması

Yeşil Yıldız Bağımlılıklarla Mücadele Derneği Genel Başkanı Yahya Öğer, "Kolluk kuvvetlerimizin Doğu Güneydoğu Anadolu Bölgesi başta olmak üzere ülkemizin her bölgesinde yapmış olduğu operasyonlar bizleri sevindirmektedir" dedi.

Yeşil Yıldız Bağımlılıklarla Mücadele Derneği Genel Başkanı Yahya Öğer, "Kolluk kuvvetlerimizin Doğu Güneydoğu Anadolu Bölgesi başta olmak üzere ülkemizin her bölgesinde yapmış olduğu operasyonlar bizleri sevindirmektedir" dedi.

Başkan Öğer, '26 Haziran Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü' dolayısıyla açıklamalarda bulunarak uyuşturucu ile mücadele çalışmalarında kolluk kuvvetlerinin çabasından dolayı mutlu olduklarını söyledi. Uyuşturucu ile mücadele hakkında açıklamalarda bulunan Öğer, "Uyuşturucu madde dünyada olduğu gibi ülkemizde de birçok terör örgütlerinin ve illegal yapıların finansal kaynağı olarak kullanılmaktadır. Kolluk kuvvetlerimizin Doğu Güneydoğu Anadolu Bölgesi başta olmak üzere ülkemizin her bölgesinde yapmış olduğu operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu miktarının Avrupa ülkeleri arasında miktar olarak fazla olması bizleri sevindirmektedir. Kolluk kuvvetlerimize bu çalışmalardan dolayı teşekkürü borç veririz. Birleşmiş Milletler tarafından açıklanan verilere baktığımızda uyuşturucu madde kullanımında Türkiye'de ve dünyada yıldan yıla bir artış olduğunu görüyoruz. Dünya'da uyuşturucu maddeye ulaşım yaşı düşmekle birlikte pandemi sonrası kullanım türevlerinin değişmesi de mücadele konusunda yeniden bir çalışma programı gerektirmektedir" diye konuştu.

Bağımlılıklarla mücadele etmek için önce sorunu kabul etmek ve tedavisi olduğunu bilerek destek mekanizmalarının kurulması gerektiğini de aktaran Öğer, "Uyuşturucu ile mücadeleyi kamu, özel sektör, akademi, birden fazla sivil toplum kuruluşu ile kamuoyunun iş birliğiyle yürütmesi gerekir. Aile ilişkileri kişinin toplumsal yaşamının belirlenmesinde öncül bir rol oynar ve çocukların değerler sisteminin oluşmasında önemli bir yere sahiptir. Ebeveynler çocuklarına sorumluluklarının gelişmesini, kendilerine zarar verici davranışlardan korumalarını öğretmelidir ve bunu yaparken de onlara güvenli bir ortam sağlamalı, bazı sınırlamaları olduğunu da göstermelidir. Kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları arasındaki var olan koordinasyonun daha güçlenmesi, bağımlılıkla mücadele noktasında alanda gönüllü çalışan dernek sayılarının artırılması, eğitici eğitimlerinin verilerinin maddi olarak desteklenmesi, uyuşturucu ile mücadele noktasında medikal tedavisi sonrası rehabilitasyon çalışmalarının ve temiz kalan bireylerin iş hayatına atılması noktasında çalışmaların yapılması acilen çözüm bulması gereken sorunlardır. İş ciddiye alınmalı; bağımlılık önleyici çalışmaların, gönüllü olan ve eğitimini alan diğer kamu kuruluş personelleri ile STK yöneticileri tarafından da yapılabilmesinin yolları açılmalıdır" diye konuştu. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Yeşil Yıldız, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yeşil Yıldız Bağımlılıklarla Mücadele Derneği Genel Başkanı Öğer Açıklaması - Son Dakika

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