Yeşilay'dan, BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi Gençlik Forumu'nda sunum - Son Dakika

Yeşilay'dan, BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi Gençlik Forumu'nda sunum

13.04.2021 14:21
Yeşilay'dan, BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi Gençlik Forumu'nda sunum, System.String[]

Yeşilay, Birleşmiş Milletler (BM) Ekonomik ve Sosyal Konseyi Gençlik Forumu'nda (The Economic and Social Council-ECOSOC), BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini gerçekleştirmek için gençlere yönelik yürüttüğü çalışmaları sundu.

Yeşilay, Birleşmiş Milletler (BM) Ekonomik ve Sosyal Konseyi Gençlik Forumu'nda (The Economic and Social Council-ECOSOC), BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini gerçekleştirmek için gençlere yönelik yürüttüğü çalışmaları sundu.

Yeşilay'dan yapılan açıklamaya göre, bu yıl 10.'su düzenlenen etkinlik kapsamında bir oturum gerçekleştiren Yeşilay, ilkini 2020 yılında gerçekleştirdiği Genç Savunuculuk Forumu'nu katılımcılara aktardı.

BM Türkiye Daimi Temsilci Yardımcısı Serhad Varlı ve BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi'nden (UNODC) Elizabeth Mattfeld'in da konuşmacı olarak yer aldığı oturumda, Yeşilay'ın çalışmalarını Genel Sekreter Yardımcısı Yasin Erol'un anlattı.

Yeşilay olarak tütün, alkol ve uyuşturucu madde kullanımı gibi bağımlılıkların yanı sıra gençlerin fiziksel ve ruhsal sağlığını bozan çevrim içi oyun ve kumar gibi davranışsal bağımlılıklarla da mücadele ettiklerine dikkati çeken Erol, bugün genç nüfusun, genel nüfusun içinde dünya tarihinde hiç olmadığı kadar yüksek bir orana ulaştığını belirtti.

Bu oranın 1,8 milyar olduğunu aktaran Erol, "Dolayısıyla 10-24 yaş arası en genç kuşağın yaşadığı döneme tanıklık ediyoruz. Bu doğrultuda her konuda olduğu gibi bağımlılıklarla mücadele alanında da gençlerin anlamlı katılımı, mücadeleyi eşit şekilde ele alan kapsayıcı ve sürdürülebilir bir küresel halk sağlığı stratejisi geliştirmek açısından önem taşıyor. Ayrıca, onların bu alandaki varlığı, potansiyellerini gerçekleştirmelerini sağlayarak ülkeler için ekonomik ve sosyal faydalar da ortaya çıkarıyor. Gençlerin sağlıklı nesillerin yetişmesi için politika oluşturmaya katkıları artarken, sivil toplum kuruluşları olarak bize de sorumluluklar düşüyor. Biz bu kapsamda önemli bir çalışma başlatarak Gençlik Savunuculuk Forumu'nu düzenlemekten ve bu alanda öncülük etmekten büyük mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeşilay bağımlılıklara karşı küresel bir gençlik ağı oluşturacak

Erol, Yeşilay'ın gençlere seslerini duyurabilecekleri bir platform sağlamak amacıyla BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi, BM Kalkınma Programı (UNDP) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) desteği ile Gençlik Savunuculuk Forumu'nun ilkini 2020 yılında düzenlediğini anımsattı.

Gençlik Savunuculuk Forumu'nun küresel bir gençlik projesi olduğunu vurgulayan Erol, "Forum, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma gündemini gerçekleştirme çerçevesinde çeşitli kültürden, dinden, dilden, ırktan, ulustan gençleri bir araya getirerek, sağlıklı yaşamı teşvik ediyor ve savunuculuk becerilerini geliştiriyor. Yeşilay olarak bu proje ile sağlıklı yaşamın desteklenmesi ve bağımlılıkların önlenmesi için ağ oluşturmayı hedefliyoruz. Forumu her yıl düzenleyerek bu ağı genişleteceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Platformun gençlerin fikir ve deneyimlerinin yanı sıra, eşit fırsatları paylaşmalarına da olanak tanıdığını belirten Erol, forum sayesinde gençlerin, farklı endüstrilerin müdahaleleri ve stratejileri konularda birbirlerinin deneyimlerinden dersler çıkardıklarını, uluslararası kurumların ve karar vericilerin yapıları ve çalışma usulleri hakkında daha derin bir anlayış kazanıp, kamu politikalarına ilişkin uluslararası ve bölgesel yaklaşımları benimseme şansına sahip olduklarını anlattı.

Gençlik Savunuculuk Forumu'nun ikincisinin ağustosta yapılması planlanıyor

Kovid-19 nedeniyle çevrimiçi olarak gerçekleştirilen 1. Gençlik Savunuculuk Forumu'nda Afrika, Amerika, Asya, Avrupa, Batı Pasifik ve Güneydoğu Asya olmak üzere 6 farklı bölgeden 100 genç bir araya geldi. Etkinliğin ikincisinin, ağustos ayında gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Genç Savunuculuk Forumu ile kendi ülkelerindeki gençleri harekete geçirmek, gençlerle bağlantı kurma fırsatları sağlamak, deneyim ve fikir alışverişinde bulunmak, bölgesel ve küresel savunuculuğa katkılarına ilişkin becerilerini geliştirmek için gençlere bir platform sağlamak amaçlanıyor.

Yeşilay, ulusal ve uluslararası düzeyler başta olmak üzere farklı toplulukları hedefleyen savunuculuk temalarını ele almak ve buna göre stratejiler geliştirmek için gençlik kampları, Türkiye Bağımlılıkla Mücadele (TBM) Programı akran eğitimleri, üniversite kulüpleri, Yeşilay kulüpleri, sosyal ve kültürel aktiviteler gibi pek çok proje yürütüyor.

Birleşmiş Milletler, Uyuşturucu, Türkiye, Yeşilay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yeşilay'dan, BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi Gençlik Forumu'nda sunum - Son Dakika


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