Yeşilay Sakarya'da devir teslim - Son Dakika

Kurucu Başkan olarak 2. Dönem Şube Başkanlığı yapan Fatih Kıcır; Yeşilay Bölge Koordinatörlüğü görevine atanmasıyla, Şube Başkanlığı'nı Arzu Çakır'a emanet etti.

KICIR: "yeni yönetimimize çalışmalarında başarılar diliyorum"

Yeşilay Sakarya Şubesi; devir teslimi yaptığı program ile kutladı. Genel Merkez YK üyesi ve Bölge Koordinatörü Fatih Kıcır konuşmasında; "Bugün burada şehrimize ve insanımıza hizmet etmemize vesile olan önemli bir görevi, bayrağı, büyük bir huzur ve gururla devretmenin mutluluğu içerisindeyim. Hep bahsettiğimiz üzere makamlar geçici, Yeşilay'ın misyonu ve vizyonu bakidir. Yeşilay için yıllarca hep birlikte emek sarf ettiğimiz Arzu Başkan'ımı bu vesileyle tebrik ediyor, yeni yönetimimize çalışmalarında başarılar diliyorum. İnsanımıza, bağımlılıkla mücadele noktasında Başkanımız, yeni yönetimimiz ve gönüllülerimizle birlikte hizmetlerimizi arttırarak devam ettireceğiz" dedi.

ÇAKIR: "insanımıza hizmet üretmeye devam edeceğiz"

Yeni Yönetim Kurulu'nun da yer aldığı programda Yeşilay Sakarya Şubesi'nin 3. Dönem Şube Başkanı Arzu Çakır; "2015 yılında Sakarya'da kurucu Başkanımız Sn. Fatih Kıcır'ın, gayretleriyle başlayan ve şube sekreteri olarak içerisinde büyük gururla yer aldığım Yeşilay Sakarya Ailesi'nin bir ferdi olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. 3. dönem Şube Başkanı vasfıyla devraldığım emanetin ve sorumluluğun farkında olarak, Sayın Bölge Koordinatörüm ve siz değerli yönetim kurulumuzun kıymetli destekleriyle inşallah daha da ileriye taşıyacağız. Bugün 101. yaşına gelen koca çınarın gölgesinde, şehrimizde insan sağlığını ve onurunu koruma yolunda nice güzel eserler ve dualar biriktireceğimize inanıyorum. 3. dönemde de önleyici hizmetler, psikolojik rehabilitasyon ve sosyal hizmet desteğini aksatmadan sağlamaya, insanımıza hizmet üretmeye devam edeceğiz" dedi.

Plaket takdim edildi

Yeni Yönetim Kurulu'nun tanıtıldığı, Yeşilay'ın 2020-2022 Stratejik Planı, şube ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) çalışma sunumlarıyla devam eden programda, Bölge Koordinatörü Fatih Kıcır'a, kurucu başkan vasfıyla hizmetleri ve emekleri adına Şube Başkanı Arzu Çakır tarafından günün anısına plaket takdim edilerek program son buldu.