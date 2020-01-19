Yeşilçam emektarları 43 yıl aradan sonra tekrar bir arada - Son Dakika

Yeşilçam yapımı 'Aile Şerefi isimli filminin oyuncuları, aynı filmde yer alan ve hayatını kaybeden Münir Özkul, Adile Naşit ve Ayşen Gruda gibi duayen oyuncuları anmak için 43 yıl sonra bir araya geldi.

Orhan Aksoy'un yönettiği Aile Şerefi isimli film 1976 yılında çekildi. Filmin çekildiği yılın üzerinden 43 sene geçmesinin ardından film oyuncuları, filmde yer alan ve hayatını kaybeden oyuncular Münir Özkul, Adile Naşit ve Ayşen Gruda'yı anmak için bir araya geldi. İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği (İKOD)'un düzenlediği anma etkinliğine 'Aile Şerefi filminin oyuncuları Itır Esen, Mahmut Cevher, Ahmet Sezerel ve Eriş Akman katıldı. İKOD, filmde Oktay isimli karakterin kullandığı lüks aracı da anma etkinliğine getirdi. 43 yıl sonra tekrar bir araya gelen Yeşilçam emektarları, araçların önünde poz verdi ve çektikleri filmi yeniden izledi.

ONLARLA FİLM ÇEKMEK GURUR VERİCİ

Yıllar sonra bir araya geldikleri için çok mutlu olduğunu belirten Itır Esen, 'Neredeyse yarım asır önce çektiğimiz bir filmdi. Aramızdan ayrılan ağabeylerimiz Münir Özkul ve ablalarımız Adile Naşit ve Ayşen Gruda gibi isimler var. Onları kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içindeyiz. Onlarla aynı karede olmak, aynı filmi çekmek benim için çok gurur verici çok özel bir şeydi. dedi.

HALA OKTAY'LAR VAR

Filmde zengin ve kötü adam rolündeki Oktay karakterini canlandıran Eriş Akman ise, bu rolü oynadığı için çok mutlu olduğunu kaydederek, 'Ben o sırada Bağdat Caddesi'nde oturuyordum. Hatta biz film çekilirken o sırada Bağdat Caddesi'nde arabalarıyla yarışan çocuklardan yardım aldık. Onların çoğu Oktay'dı. Hala da bugün Oktaylar var. Dikkat edin, bilhassa zengin muhitlerde bir sürü Oktay var. diye konuştu.