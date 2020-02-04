Yeşilçam'ın ünlü ismi büyük acı yaşadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yeşilçam'ın ünlü ismi büyük acı yaşadı - Son Dakika

Yeşilçam'ın ünlü ismi büyük acı yaşadı

6 saat önce

Türk sinemasının emektar oyuncularından, Antalya Altın Portakal Festivali'nin Yaşam Boyu Onur Ödülü sahibi Ahmet Mekin'in (88) eşi Kumral Şükran Kurteli (82), Erdek'in Ocaklar Mahallesi'nde toprağa verildi.

Yeşilçam'ın ünlü ismi büyük acı yaşadı, System.String[]

Türk sinemasının emektar oyuncularından, Antalya Altın Portakal Festivali'nin Yaşam Boyu Onur Ödülü sahibi Ahmet Mekin'in (88) eşi Kumral Şükran Kurteli (82), Erdek'in Ocaklar Mahallesi'nde toprağa verildi.


Ahmet Mekin, Antalya'da kanser tedavisi gördüğü Akdeniz Hastanesinde yaşamını yitiren 63 yıllık eşinin cenaze töreninde yakınlarının desteğiyle ayakta dururken, gözyaşlarını tutamadı. Kurteli'nin cenazesi, vasiyeti üzerine, 1980 yılından beri eşi Ahmet Mekin'le birlikte yaşadığı Erdek'in Ocaklar Mahallesi'ne getirildi. Ocaklar Camisi'ndeki cenaze töreninde taziyeleri usta oyuncu Ahmet Mekin, kızları Zeynep Geven ve Kezban Şimşek ile birlikte kabul etti.


Törene, Kumral Şükran Kurteli'nin yakınlarının yanı sıra Erdek Belediye Başkanı Mimar Hüseyin Sarı, Belediye Başkan Vekili Hasan Yapakçı, CHP Erdek İlçe Başkanı Hale Tuna, yönetmen Cevdet Mercan, Mekin'in oyuncu arkadaşı Ercan Reşat Demir, CHP Balıkesir eski milletvekili Mehmet Tüm, Bandırma Belediyesi eski başkanı Dursun Mirza ve kalabalık bir topluluk katıldı.


Kurteli'nin cenazesi, ikindi namazının ardından Ocaklar Mezarlığı'nda toprağa verilirken, cenazeye omuz veren oyuncu Ahmet Mekin de gözyaşlarını tutamadı. - BALIKESİR

Ahmet Mekin, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 06:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yeşilçam efsanesi Ahmet Mekin'in vefat eden eşi şükran Kurteli toprağa verildi
Mama bırakılmasına tepki gösteren apartman sahibi, kedileri tekmeledi! Trabzonspor, BB Erzurumspor'u 5-0 yendi İstanbul Valiliği'nden kuvvetli rüzgar uyarısı! Hızı saatte 80 kilometreyi bulacak

Son Dakika Haberleri
23:56 Emily Ratajkowski iç çamaşırlı fotoğrafını paylaştı, 1 milyon beğeni aldı
23:41 Utanç sergisi
23:41 Listenin 1'incisi
23:41 Fatma Turgut'tan yeni klip
23:41 Aslı Şen'den Crème de la Mer daveti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2020 00:42:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yeşilçam'ın ünlü ismi büyük acı yaşadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]