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Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır'dan sevindiren haber - Son Dakika

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır'dan sevindiren haber

11.12.2021 20:05
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır'dan sevindiren haber

Denizli Pamukkale Ünüversitesi'nde uzun süredir tedavisi süren usta oyuncu Kadir İnanır'ın yarın taburcu olacağı açıklandı.

Denizli Pamukkale Ünüversitesi'nde uzun süredir tedavisi süren usta oyuncu Kadir İnanır'ın yarın taburcu olacağı açıklandı.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde 20 Kasım'da aniden rahatsızlanan Kadir İnanır, Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin damarına pıhtı attığı tespit edilen İnanır, bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra nöroloji servisinde özel bir odaya alındı. Serviste takibi süren İnanır, aniden beyin kanaması geçirmesi sonucu acil ameliyat edildi. Başarılı geçen operasyonun ardından yeniden yoğun bakımda gözetim altına alınan İnanır, değerlerinin normale dönmesiyle birlikte servise çıkarıldı.

USTA OYUNCU YARIN TABURCU EDİLECEK

Muğla'da rahatsızlanan ve Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılıp tedavi gören Kadir İnanır'ın geçtiğimiz günlerde keyifli olduğu görülen fotoğrafı arkadaşı tarafından yayınlanmıştı. Sevenlerinin mutlu haber beklediği İnanır'ın tedavisinin tamamlandığı ve yarın taburcu olacağı açıklandı

(Atilla Özer/İHA)

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır'dan sevindiren haber

Pamukkale Üniversitesi, Kadir İnanır, Pamukkale, Muğla, Magazin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır'dan sevindiren haber - Son Dakika


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