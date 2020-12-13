Yeşilçam'ın Zagor'undan gençlere tavsiye: Aktör olacaksanız sinema okullarına gidin - Son Dakika

TÜRK sinemasında 'Zagor' karakterine hayat veren, Yeşilçam'ın emektarlarından, 'Levent Çakır' adıyla tanınan Şükrü Ocak (70), bugünlerde Edirne'de mütevazi bir hayat sürüyor. Akrobatik yetenekleri sayesinde 200'e yakın filmde rol alan ve bu süreçte omzunda çatlak oluşup, omuriliği kayan Çakır, çok zor şartlarda filmler çektiklerini ifade etti. Yeni jenerasyon oyunculara da tavsiyede bulunan Çakır, "Şu an başrol olabilmek için okulunu, eğitimini göreceksin. Ben bunu herkese söylerim. Tiyatro okuyacaksan tiyatro bölümüne, aktör olacaksan sinema okullarına gideceksin. İşinin hakkını vereceksin" dedi.

Yeşilçam'ın emekçilerinden ve Zagor karakterine hayat veren Levent Çakır ismiyle tanınan Şükrü Ocak, bugünlerde memleketi Edirne'de mütevazi bir yaşam sürerek geçimini sağlıyor. Babasını erken yaşta kaybeden Ocak, annesi ve kız kardeşine bakacak yaşa geldiğinde kentteki bir cambazhanede akrobat olarak işe başladı. Böylelikle Türkiye'de turnelere çıkan Ocak'ın Yeşilçam'a adım atması ise 1970 yılında gerçekleşti. İstanbul'da yaptığı gösteride, atletik vücudu ve akrobasi yetenekleri sayesinde bir Yeşilçam yapımcısıyla yolu kesişen Ocak, ilk filminde figüran olarak yer aldı. Şükrü Ocak, ilk başarısını ise 1970 yılında çekilen Zagor -Kara Korsan'ın Hazineleri filmiyle yakaladı. Filmin ardından aranan bir aktör olan Ocak'ın, inişli çıkışlı sinema hayatında 2015 yılında dönemin Edirne Valisi tarafından emekli olması sağlandı. Bugünlerde Edirne'deki evinde sakin bir yaşam süren Çakır, hem yaşadığı zorlukları hem de yeni jenerasyon aktör ve aktrislerden beklentilerini anlattı.