Yeşillik alanda dinlenmek istedi, havalandırma boşluğuna düştü - Son Dakika

Yeşillik alanda dinlenmek istedi, havalandırma boşluğuna düştü

-Dinlenmek istedi, havalandırma boşluğuna düşerek ölümden döndü

İSTANBUL - Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayının karşısındaki çimenlik alanda havalandırma sacına oturarak dinlenmek isteyen bir kişi, çürüyen sac nedeniyle 4 metrelik boşluğa düşerek yaralandı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı karşısındaki çimenlik alanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, iş çıkışı İstanbul Adalet Sarayı karşısındaki çimenlik alanda toplanan üç arkadaştan Muharrem isimli bir kişi, sohbet etmek için çimenlik alandaki havalandırma boşluğunun üzerindeki koruma sacının üzerinin oturmak istedi. Havalandırma boşluğunun üzerindeki sacın çürük olduğunu fark etmeyen Muharrem atlı şahıs, yaklaşık 4 metrelik yükseklikten boşluğa düştü. Muharrem isimli şahıs boşluğa düşerek yaralanırken, arkadaşları ise durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralı şahsı boşluktan çıkarmak için uzun süre uğraştı. Yapılan çalışmaların ardından yaralı Muharrem isimli şahıs, havalandırma boşluğundan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı şahıs en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.