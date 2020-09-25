Yeşilyurt Belediyesi, Türkiye birincisi olan Ebabil takımına sponsor oldu

MALATYA - Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, TEKNOFEST2020 TÜBİTAK Liselerarası Yarışmasının Sabit Kanat Uçuşunda 300 takım arasında Türkiye birincisi olan Hasan Akbudak İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ebabil Takımının gösteri uçuşunu izledi.

Yeşilyurt Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük önem verip desteklediği Milli Teknoloji Hamlesi projelerine Yeşilyurt'tan destek vermek adına Gaziantep'te düzenlenen TEKNOFEST2020 TÜBİTAK Liselerarası Yarışmasına katılıp, 300 takım arasından birinci olan Hasan Akbudak İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ebabil Takımına sponsor oldu.

Başkan Çınar, ebabil takımını tebrik ederek kutladı

Malatya Teknokent Binasının olduğu bölgede gerçekleşen gösteri uçuşunu takip eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Öğretmenler Hakan Aras ile Mehmet Bozdağ, Öğrenci Ramazan Beytekin'den oluşan Ebabil Takımını tebrik ederek kutladı.

"Türkiye birinciliği, gelecekte ki büyük başarıların habercisidir"

Ebabil takımının elde ettiği birincilik derecesinden büyük bir gurur duyduklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " İnsansız Hava Aracı ile TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında Gaziantep'te düzenlenen Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Liseler Arası İHA yarışmasında Türkiye birincisi olan Hasan Akbudak İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ebabil Takımını öncelikle en kalbi duygularımla tebrik ediyorum ve kutluyorum. Ülkemizin farklı yerlerinden gelen takımların yarıştığı bu güzel organizasyonda Ebabil takımımızın Sabit Kanat Uçuşunda yakaladığı başarı hepimizin göğsünü kabartmıştır. İnşallah bu güzel başarı, yeni başarıların habercisi olacaktır. Çocuklarımızı bilimsel ve teknoloji gelişmelere teşvik eden öğretmenlerimizin bu anlamdaki gayretleri takdire şayandır. Hakan Aras ile Mehmet Bozdağ hocalarımız ile öğrenci kardeşimiz Ramazan Beytekin tarafından geliştirilen insansız hava uçağının gösterisini izledik. Son dönemlerde ülkemizde yetişmiş ve donanımlı teknik ekiplerin geliştirdikleri insansız hava uçaklarımız, Suriye ve Irak'ta ki terör operasyonlarında etkin rol oynadılar. Hocalarımızdan ülkemizin gökyüzündeki gözü kulağı olan bu uçakların nasıl kodlandığı, nasıl yapıldığı, nasıl organize edildiğine yönelik bilgiler aldık. Yeşilyurt Belediyesi olarak ta teknoloji tutkunlarının ve emektarlarının olduğu bu değerli projeye sahip çıkıyoruz, destek veriyoruz, ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında elimizden gelen katkıyı sağlıyoruz. Bu tür değerli ve özel projeler, ülkemizin gelecekte teknoloji alanında daha iyi noktalara gelmesi bakımından büyük önem taşımaktadır" dedi.

"Milli teknolojik aletlerin üretilmesine sonuna kadar destek vereceğiz"

Başkan Çınar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde başlatılan Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında ki yerli ve milli teknolojik aletlerin üretilmesinde Yeşilyurt'un isminden söz ettirecek bir hüviyete ulaşması için ellerinden gelen desteği verdiklerini bildirip, şunları söyledi: "Ülkemiz Milli Teknoloji üretiminde gelecekte dünyada söz sahibi olacaktır. Çünkü bu alanda kendini yetiştirmek isteyen hevesli gençlerimiz var. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük önem verip desteklediği Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında geliştirilen insansız hava uçaklarının üretilmesine bizlerde imkanlarımız ölçüsünde destek olmaya çalışıyoruz. Türkiye birincisi olan Ebabil Takımımıza bu açıdan sponsor olup destek verdik, bu tür projelere kapımız her daim açık olacaktır. Yerli ve milli üretimi ne kadar artırırsak o kadar mutlu oluruz. Gençlerimizi bu tür projelere yönlendiren çok kıymetli öğretmenlerimiz var. Ebabil takımımızın geliştirdiği iha uçağımız hem 300 metreye kadar gidebiliyor hem de kodlandığı takdirde silahlı bir yapıya kavuşturulup, belirlenen koordinattaki hedefi vurabilecek şekilde tasarımı da yapılabiliyor, istenilen yüksekliğe çıkabiliyor. Uçağa takılan kamera sistemiyle gökyüzünden bölgenin çok net ve güzel bir şekilde gözlenmesi temin edilebiliyor. Ebabil takımımızın geliştirdiği iha uçağımızın daha iyi imkanlara ve şartlara sahip 300'e yakın eğitim kurumları tarafından hazırlanan uçaklar arasından birinci olması, kentimizi ve ilçemizi başarıyla temsil etmesi bizleri gururlandırdı. Gaziantep'teki yarışmaları takip ediyorduk, güzel haber gelince çok heyecanlandık ve mutlu olduk. İnşallah bu bir başlangıç olur, bizlerde Yeşilyurt'ta bir teknoloji hamlesini hep birlikte başlatırız. Bir çok alanda yenilikler yaptık, hocalarımızın tecrübeleri ve katkılarıyla gençlerimizi daha fazla teknolojiye yönlendiririz ve daha büyük başarılar kazanırız. Yüksek katma değere sahip aletlerin üretilmesi noktasında ön ayak olmaya ve destek vermeye hazırız. Sanayi Bakanlığımızdan, TÜBİTAK'tan ve diğer ilgili teknoloji kurumlarımızdan destek alınması konusunda elimizden geleni yapacağız " diye konuştu.

"Ana sponsorumuz Yeşilyurt Belediyesi, başkanımıza teşekkürler"

Ebabil takımının ana sponsoru olan Yeşilyurt Belediyesine teşekkürlerini sunan Hasan Akbudak İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğretmenlerinden Mehmet Bozdağ ise "TEKNOFEST'te 300'e yakın ülkemizin önde gelen eğitim kurumlarının da yer aldığı yarışmada Türkiye birinciliğini kazanmaktan dolayı çok gururluyuz ve mutluyuz. Bizim ana sponsorumuz Yeşilyurt Belediyesidir. Yeşilyurt sınırlarında bulunan okulumuzda oluşturduğumuz Ebabil Takımımızın uçuşlarında ve malzeme temin edilmesinde desteklerini esirgemeyen, bugünde gösteri uçuşumuzu takip eden Yeşilyurt Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar'a teşekkürlerimi sunuyorum. Desteklerin devamıyla daha büyük başarıları inşallah Malatya'mıza getireceğiz" ifadelerini kullandı.