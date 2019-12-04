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Yeşilyurt Belediyespor'da Nazilli Belediyespor mesaisi

6 saat önce

TFF 3.Lig 3.Grup takımlarından Yeşilyurt Belediyespor'da teknik sorumlu Mehmet Ak yaptığı açıklamada hakem kararlarından dolayı önemli puanlar kaybettiklerini söyledi.

Yeşilyurt Belediyespor'da Nazilli Belediyespor mesaisi, System.String[]

TFF 3.Lig 3.Grup takımlarından Yeşilyurt Belediyespor'da teknik sorumlu Mehmet Ak yaptığı açıklamada hakem kararlarından dolayı önemli puanlar kaybettiklerini söyledi.


Yeşilyurt Belediyespor'da ligin 16.haftasında iç sahada oynanacak Nazilli Belediyespor maçı hazırlıkları sürüyor.


Mehmet Ak yönetiminde 12 puan toplayarak lige tutunmaya çalışan ve haftayı 17.sırada kapatan turuncu yeşilliler, ligin 16. haftasında sahasında oynayacağı Nazilli maçına galibiyet parolasıyla hazırlanıyor. Turuncu yeşillilerde tek hedef hayati önemdeki maçı kazanıp biraz daha rahatlamak.


Nazilli Belediyespor maçına Yeşiltepe tesislerinde yaptığı antrenmanla hazırlanan turuncu yeşillilerde eksik oyuncu bulunmazken, Teknik Sorumlu Mehmet Ak öğrencilerini uyararak kazanmaktan başka çarelerinin olmadığını söyledi. Ak, bütün futbolcularına maçın önemini anlatıp kazanmaları halinde elde edecekleri avantajı vurguladı.


Malatya Yeşilyurt Belediyespor Nazilli Belediyespor müsabakası 8 Aralık Pazar günü saat 13.30'da oynanacak.


"'Bu kadar da olmaz' dediğimiz maçlar var"


Bu arada teknik sorunlu Mehmet Ak yaptığı açıklamada hakem kararlarına dikkat çekerek, "Oynadığımız son maçlara bakılsın lütfen. Bariz puanlarımız alındı. 'Bu kadar da olmaz' dediğimiz maçlarımız var. Zaten terimizin son damlasına kadar mücadele ediyoruz. Bir de bu tür şeyle olunca şevkimiz kırılıyor. Malatyalıları bu durumu görüp bize daha çok sahip olsunlar lütfen" diye konuştu. - MALATYA

Yeşilyurt, Mehmet Ak, Nazilli, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 09:52 Kaynak: İHA
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