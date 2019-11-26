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Yeşilyurt Belediyespor'da yönetimden antrenmana ziyaret

6 saat önce

TFF 3.Lig ekibi Yeşilyurt Belediyespor'da geçen hafta Batman Petrolspor karşısında alınan galibiyetin sevinci sürerken, yönetim kurulu haftanın ilk çalışmasında takımın antrenmanı ziyaret ederek futbolculara tatlı ikram etti.

Yeşilyurt Belediyespor'da yönetimden antrenmana ziyaret, System.String[]

TFF 3.Lig ekibi Yeşilyurt Belediyespor'da geçen hafta Batman Petrolspor karşısında alınan galibiyetin sevinci sürerken, yönetim kurulu haftanın ilk çalışmasında takımın antrenmanı ziyaret ederek futbolculara tatlı ikram etti.


3.Lig'de 12 puanla 16. sırada yer alan Malatya ekibinde moraller oldukça yüksek tutuluyor. Turuncu yeşilliler Batman galibiyetiyle derin bir nefes alırken ligde zor haftalar öncesinde de öz güvenini yeniden kazandı. Haftanın ilk antrenmanında turuncu yeşilli yönetim takıma sürpriz bir ziyaret gerçekleştirerek futbolculara tatlı ikramında bulundu. Takım kaptanı Erhan Gözetlik takım adına yaptığı açıklamada futbolcular olarak kendilerine güvenen yönetimi ve camiayı mahcup etmemek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.


Gözetlik, ligin 15. haftasında deplasmanda oynayacakları Kelkit maçını da kazanarak yükselişlerini sürdürmek istediklerini paylaştı. - MALATYA

Türkiye Futbol Federasyonu, Yeşilyurt, Batman, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 09:40 Kaynak: İHA
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