Yeşilyurt Köyünde Örnek Tarım Projesi Uygulanacak
1 saat önce
Niğde'nin Altunhisar İlçesine bağlı Yeşilyurt Köyünde " Yeşilyurt Tarımla Kalkınıyor " projesinin temeli atıldı.
Niğde
'nin Altunhisar
İlçesine bağlı Yeşilyurt
Köyünde " Yeşilyurt Tarımla Kalkınıyor " projesinin temeli atıldı.
Yeşilyurt köyünde düzenlenen programla başlatılan" Yeşilyurt Köyü Tarımla Kalkınıyor örnek projesinin temel atma programına Niğde Valisi Yılmaz Şimşek
, Ak Parti
Niğde Milletvekili Yavuz Ergün
, CHP
Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer
, İl genel Meclis Başkanı Bülent Küçüktuna, Tarım İl Müdürü, tarım il müdürlüğü yetkilileri ve köylüler katıldı. Temel atma töreni öncesi Yeşilyurt köyünde bulunan çok amaçlı salonda projenin tanıtımı gerçekleştirildi. Programda Niğde Valisi Yılmaz
Şimşek;"Şüphesiz ki bir ülkenin kalkınmasında kırsal kalkınma politikaları büyük rol oynar. Kırsal kalkınma strateji ve politikalarının ana temel amacı ise, köylerimizin ekonomik ve sosyo-kültürel anlamda kendi çabaları ve dışarıdan destek yöntemi ile kalkınmalarını sağlamaktır. Başka bir deyişle kırsal kalkınma, Kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarımızın kendi girişim ve çabalarını, kamu kesiminin işbirliği ve yardımları ile kalkınma yönünde harekete geçirmektir "dedi.
Programda Niğde Valisi Yılmaz Şimşek'e Yeşilyurt köyünün verimli toprağını içeren küçük bir torba ile köy toprağı ve beratı hediye edildi.
Program projenin uygulanacağı tesisin temel atma töreni ile sona erdi. - NİĞDE
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 10:22 Kaynak: İHA
Türkiye'yi Ayağa Kaldıran Sokak Ortasındaki Bıçaklama Olayı, Kurgu Çıktı
Uyuşturucudan Kurtulması İçin İhbar Ettiği Oğlu, 15 Yıl Hapis Cezası Aldı
6 Yaşındaki Oğlunu Döverek Öldüren Cani Babanın İfadesi Ortaya Çıktı: Demirle Dövdüm, Sonra Kalp Masajı Yaptım
Aile Bakanı Selçuk: Emekli Maaşlarındaki Fark Tutarı 25 Ocak'ta Ödenecek